督导组检查泰州市食品安全阳光工程

1月6日，按照《市场监管总局 公安部 教育部 农业农村部关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》部署安排，市场监管总局食品安全总监王铁汉率第五督导组赴江苏泰州实地督导检查整治食品安全问题联合行动工作。

联合整治行动期间，泰州市四个牵头部门根据职能分工分别细化了部门专属整治方案，通过聚焦四个领域，严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”，对不法经营者保持强烈震慑和高压态势。结合今年开展的各类专项行动，以乡镇为网格单位，对食品生产经营主体合法资格进行全面摸排检查，对网上网下销售单位进行比对。开展了“食安护老”“食安护蕾”“食安护农”等行动，对保健食品行业进行专项清理整治，推动解决学校及幼儿园食品安全主体责任落实和食品安全问题，以及整治农村地区食品安全和农产品质量安全问题，规范农村家宴管理。

通过此次食品安全联合整治行动，泰州市形成了阳光食堂（厨房）工程、阳光宴会厅工程、阳光菜篮子工程、农产品质量安全标准化和追溯体系建设等“七项长效机制”。

督导组对农村宴会厅聚餐点进行了随机抽查，农村宴会厅的场所由社区提供并采用统一规范化的管理，厨师信息进行统一登记在册，包括后厨帮厨人员也必须规范行为“持证上岗”，并提供符合标准的厨房设施，让家宴吃得更加放心。

督导组一行走进泰州中学，深入学校食堂后厨进行查验，并对食堂食材供应台账进行查验。学校每日的供应食材都“有案可查”并且每天都会拍照记录。为了让家长更直接地了解学生的在校饮食情况，泰州中学通过互联网和移动设备提供食品信息，家长可以在网络上帮助孩子进行线上点餐，学生也可通过学校设立的点餐设备进行预约点餐，透明化的点餐方式和食材货源严格规范的记录让家长更安心。