补血第一 你猜到是哪种药材了吗？

补血第一，这到底是何方神物？它就是大名鼎鼎的三七，即田七。时下，到药材市场买三七的人越来越多。以前多数人只知道三七适用于跌打内伤，其实，三七还可以补血，现在很多白领和老年人也加入了吃三七的行列。到底三七为什么这么受欢迎？应该如何挑选三七？广州市中医医院药学部副主任中药师王小英为大家解答。

人参补气，三七补血

三七，为五加科植物三七干燥根。夏、秋采者，充实饱满，品质较佳，称为“春七”；冬采者，形瘦皱缩，质量较差，称为“冬七”。

现代研究认为，三七的主要成分为三七皂苷和人参皂苷，三七皂苷通过活血祛淤、抑制血小板聚积和黏附，达到清理血液环境，净化血液的目的；人参皂苷有预防和抗肿瘤、提高机体免疫力、抗菌、改善心脑血管供血不足、调节中枢神经系统、抗疲劳、延缓衰老等作用。

在《本草纲目》中记载：止血散血定痛，金刃箭伤、跌扑杖疮、血出不止者，嚼烂涂，或为末掺之，其血即止。在《本草纲目拾遗》称“人参补气第一，三七补血第一，味同而功亦等，故称人参三七，为中药之最珍贵者”。

如何识别及挑选三七？

三七头出售的品规有15头、20头、30头、40头、50头、60头等，即每500克三七中三七的个数。头数越少表示三七越大，质量越好，等级越高。

三七筋条相对三七头来说有效成分含量低一些，故便宜很多，市场上某些商家用三七根掺杂打粉，低价牟利。

三七剪口含三七皂苷最高，但由于不容易被人体直接吸收，吃下去没有多大作用，所以基本上是药厂用于提取三七皂苷的。市场上单独出售剪口都是非常便宜的。

蜡三七是用滑石粉和蜡将三七表面打磨光滑，看上去卖相好看，虽是简单打磨对健康没影响，但有部分人用工业蜡打上一层厚厚的蜡，这样会对健康有影响并且有致癌可能性，所以在选用时要注意区别。不打蜡的三七外观自然，断面为黄绿色，手摸有粗粗硌手的感觉，也就是水洗的三七。

三七生食熟食功效不同

王小英称，三七生吃主要有活血化淤的效果，熟吃主要有补血的功效。如通过水洗烘干打粉冲服，属于生吃；打粉后和肉类一起炖服，或捣碎煲汤，或打碎用食用油炸至表面棕黄色，沥油后研细粉冲服等则属于熟吃。

王小英介绍，想方便就直接买三七粉，要选用有信誉的商家。买回来后不妨做个实验，用透明的玻璃杯泡水看看：好的三七泡水沉淀后呈乳白色，口感纯正，无异味，无泥土味，苦甘味浓。

最后她提醒，三七虽好，但孕妇要慎服，其他人也要注意适量或根据医嘱食用，如食用过量，可能会引起恶心、呕吐、出血的现象。（记者 余燕红 通讯员 高三德）