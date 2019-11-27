犒劳孩子吃烧鸡 鸡骨卡在食管里
“儿子，上学辛苦啦！妈妈买了只烧鸡犒劳你一下。”刚放学回家的强强（化名），听妈妈说有烧鸡吃，很是开心。可没成想，这只烧鸡“惹祸了”。
近日，石家庄某县12岁的强强放学回到家中，妈妈为他准备了香喷喷的烧鸡，强强美美地吃了起来，吃着吃着不慎将一块鸡骨头吞了下去，强强当时就出现了咽痛，家长并没有在意。到了第二天，强强在吞咽食物时，还是感觉前胸疼痛，家长慌了，住院后，强强复查胸部高分辨CT，医生发现食管内有长约3.5cm分叉的鸡骨，且高度怀疑出现了食管穿孔。手术中，医护人员小心翼翼地置入食道镜，在食管中慢慢寻找这枚鸡骨，终于在食道上端，距离门齿约25cm的地方发现了异物。医护人员屏住呼吸，取出异物。
异物终于取出来了，但是它有些变形，医护人员的心还是提在嗓子眼里：“食管有没有穿孔？穿孔严重不严重？有没有出血？”当再次置入食道镜时，发现食管穿孔处没有活动性出血，大家才松了一口气。
河北省儿童医院耳鼻喉科主任宋英鸾提醒广大家长，食道异物可发生在任何年龄阶段，因大块异物可暂时停留在咽下部或食管入口部位狭窄处，可堵塞气道引起严重并发症甚至危及生命，必须及时处理。误吞异物后，切忌自行吞服饭团、馒头等食物，以免加重损伤，增加手术困难，应尽早明确诊断，及时取出异物。（记者 李惺）
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