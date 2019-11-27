年轻“熬夜族”，当心被心梗盯上

近日，新华社国际部专稿中心主任徐勇在北京的办公室突发心梗去世。徐勇匆匆离世，他工作时的外套还搭在办公室的椅背上。这张照片在社交媒体上广泛传播，让人痛心不已。

近年来，急性心梗猝死事件时有发生，且呈年轻化趋势，20岁出头的年轻人也有发生。近日出现寒潮和强冷空气，而此时正是心脏病的高发季节。怎样预防心脏病？怎样在心梗危急时刻抢得黄金救治时间？记者特邀中南大学湘雅二医院心内科专家为市民答疑解惑。

1 不良生活方式“摧毁”心血管

19岁的小韩和父母吵架，离家出走“驻扎”在网吧，心情烦闷的小韩一边抽烟一边喝闷酒，在游戏世界尽情发泄自己的不快。可渐渐的，小韩发现屏幕上的人物变得模糊，胸口一阵阵发闷、发紧，还出冷汗。刚开始，小韩以为是熬夜引起的，仍然顽强战斗，可过了一段时间后，其胸闷胸痛越来越严重，小韩在朋友的陪同下来到中南大学湘雅二医院急诊，被诊断为冠心病、急性心肌梗死。医生给他进行急诊心脏造影检查，却发现小韩的冠状动脉是好的。为什么冠状动脉好好的却发生了心肌梗死？原来冠状动脉会发生痉挛，严重的冠脉痉挛会导致血流中断，导致心肌梗死。

日常生活中，小韩生活规律紊乱，爱好打游戏，常常烟酒不离，还是个不择不扣的“熬夜族”，而熬夜、嗜烟酗酒正是冠状动脉痉挛的诱因。

“这是我接诊过最年轻的心肌梗死病人。”湘雅二医院心血管内科心脏康复中心主任许丹焰主任医师表示，年轻人突发心梗已非个例，心血管疾病年轻化现象日趋严重，长期熬夜、偏好高盐高油的食物、吸烟、酗酒……这些不健康的生活方式都是导致急性心梗的原因。

有研究表明，吸烟可使冠心病发病年龄提早10年，每天吸1至5支烟，心梗的风险增加40%；每日吸1至2包烟，心梗风险增加6至8倍。

“我国心肌梗死患病率80/10万，每12秒就有一例急性胸痛病例发生，且中青年患病率呈上升趋势。”许丹焰提醒，许多疾病的发生和不良生活方式息息相关。防治心血管疾病应从娃娃抓起，让孩子从小就养成良好的生活习惯。中青年人要及时注意自己的身体变化，出现异常时应立即就医。

2 年轻人患心血管疾病更凶险

27岁的小李平日身体强壮，他一直认为高血压、心脏病离自己很远。经过多日的连轴转，小李和同事顺利完成了公司一个大项目。近日，他回到家休息，躺在沙发上看电视时，突然感到胸口绞痛。他想赶紧去医院检查，网约了车，可还没走出小区大门，小李就出现了心源性休克，意识丧失，心跳、呼吸停止。

“年轻人一旦发病，一般起病都比较急，比中老年人更加危险。”许丹焰提醒，年轻人总认为“能扛能打”，从而忽视了自身出现的早期疾病信号。即使出现了胸闷、胸痛等症状，也不以为然，错过了黄金急救时间。当出现心梗症状时，患者应立即拨打120，停止活动、卧床休息或就地平躺。不少患者选择自行前往医院，或由家属打车或开车送患者到医院，这都是既耽误时间又非常危险的行为。

急性心梗发作急，但并非无迹可寻。急性心梗的一大突出症状是患者出现不明原因胸痛，伴有冷汗，且时间变长而无缓解之意。此外，当心前区、胸骨后等部位出现压榨性疼痛，伴有明显紧缩感、窒息感，休息或含服硝酸甘油无效时，宜高度警惕心梗发作，此时需避免剧烈运动，紧急送医。

寒冬来临，患有高血压、冠心病、心脏病、哮喘、慢性阻塞性肺病及缺血性中风等基础性疾病的患者，常易在夜间发病。家中有患心血管疾病的人，可以提前准备一些治疗心血管疾病的药物。如果发现胸痛、胸闷的次数较为频繁，或性质有改变，应该及时去医院心血管专科就诊。

“急性心肌梗死是急性胸痛中最常见也是最危重的病症，对于患者来说‘时间就是生命、时间就是心肌’，心梗救治的黄金时间在120分钟内。”许丹焰介绍。

临床表明，急性心肌梗死的救治必须争分夺秒，若能在发病后1小时内打通堵塞的血管，患者死亡率为1%； 如果延迟到发病后6小时打通堵塞血管，死亡率会升高6%以上。

3 五大处方助力爱“心”护“心”

心脏疾病是威胁人类生命健康的头号杀手。全世界每年约有1750万人死于心脏病和中风，占全部死亡人数的30%。目前，在我国患心血管疾病的有2.9亿人，心血管疾病已超越肿瘤是我国首要的死亡原因。

“心血管疾病是公共卫生问题，在美国，心血管疾病发病呈下降趋势，得益于心脏康复的发展。我国是世界第二大经济体，心血管疾病发展正出现年轻化，我国的心脏康复工作需要医生、患者及家属共同参与预防与治疗。”许丹焰表示。

如何更好地爱“心”护“心”？许丹焰介绍了“五大处方”：一是药物处方，心血管疾病患者一定要到正规医院定期随诊，在医师专业指导下规范用药，不同患者要选择个体化用药方案；二是运动处方，治疗过程中在医务人员指导下有效地运动，可改善心功能，降低再住院率和死亡率，提高生活质量； 三是营养处方，合理科学膳食可降低心血管疾病风险； 四是心理处方(含睡眠管理)，以积极乐观的态度配合治疗，有益于改善疾病；五是戒烟限酒处方，戒烟能有效降低心血管疾病死亡风险，且已被我国心血管相关指南列为重要的干预措施。（记者 徐媛 通讯员 赵丽萍）