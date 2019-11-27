“神药”神经节苷脂，当有更严格管控

神经节苷脂类辅助用药涉及多方利益，暴露出的问题不该轻易被掩盖。

近日，新京报记者实地探访多位格林-巴利综合征患者。这些患者的一个相同的致病原因是，都是遵医嘱使用含有神经节苷脂的药品后发病。这种营养神经的药品，被广泛应用于多家医院、诊所。其中，河北石家庄市5大医院均因用药问题出现相关病例。据病友群不完全统计，全国范围内，在使用含神经节苷脂药物后而患病的人数超过80人。

如今被爆出来80人的病友群，看似人数并不多，但从身体行走如常的家庭顶梁柱，到用药后遭遇瘫痪的“绝望”病人，80多人背后是80多个心碎的家庭，其遭遇显然不该被无视。

事实上，疑似惹祸的神经节苷脂类药物早就被有关部门“重点关照”。几年前，江苏、安徽等多地先后公布重点药品监控目录，其中就包含神经节苷脂；今年7月，这类药物被列入第一批国家重点监控合理用药药品目录。据报道，在不少国家，含神经节苷脂的药品甚至被下架。然而，与此鲜明对照的是，这类药品却在我国迎来发展的“春天”，销售量十分可观。

要知道，这类药品并非临床必需，而是一种辅助药，临床可用好药那么多，但含有神经节苷脂的药品却能雄踞用量榜单前20名，在疗效和副作用广受质疑的背景下取得如此的销售业绩，其抢占市场的能力让人“刮目相看”。

本该打入冷宫的一类药品，却意外受到追捧，无疑暴露出一些地方在医疗体制监管方面存在的漏洞。比如，在种种反常背后，这些医院与药企之间是否存在某种利益输送；理应减少使用的辅助用药多年来销量不减反增，背后是否有相关方面推波助澜？

神经节苷脂类辅助用药涉及多方利益，暴露出的问题，显然该引起有关部门的重视，不该轻易被掩盖过去。

从报道来看，一些患者正在走司法程序争取赔偿，而确定因果关系是医疗损害案例处理和理赔的前提条件。但实际上，格林-巴利综合征的病因复杂，发病机理尚不清楚，因此，依据当前的理论和认识水平，要想证实含神经节苷脂药品和格林-巴利综合征之间的因果关系，极难做到。

也就是说，这些患者的尴尬之处在于，走诉讼程序很可能是一本扯不清的糊涂账，患者的正当权益难以得到维护。恐怕正因此，相关药企和医疗机构才会有“不怕告”的底气。

基于此，从前端控制神经节苷脂类辅助药物，对相关药品实施管制，严格落实风险提示的管控办法，对辅助药靠营销抢占市场的落后做法给予迎头痛击，方能让患者与其保持一个安全距离。

如今，为了恢复健康，这些患者还在复健路上挣扎；为了得到一个公正待遇，他们的家人还在诉讼路上奔波。而要避免悲剧再度发生，让此类药物不再为祸，一些地方的监管部门也该有所行动了。

□罗志华（医生）