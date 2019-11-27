痛风后吃素多年尿酸为何反弹？ 专家：降尿酸，记住这几点！

门诊来过一个广东潮汕的李先生，35岁上下，尿酸650，人不胖。诉说自己以前吃很多海鲜，高汤，烧烤，得了痛风。

但是从确诊到现在已经吃了3年素食，为什么尿酸反而从停药前的350升到650，而且得了结石？为什么会这样？

受访专家/广东省中医院风湿科 黄闰月教授 文/羊城晚报记者 陈映平

原来李先生10年前就有痛风，后来吃药把尿酸降下来后，担心一直吃药不好，就自己停药了，想靠吃素来降尿酸。最近肾部疼痛，去医院一查才发现大事不好。

广东省中医院风湿科黄闰月教授提醒，高尿酸并非全来自饮食，人体80%的尿酸来自于人体自身的新陈代谢，控制饮食只能解决尿酸高的一小部分问题，擅自停药后尿酸反弹在门诊病人中十分常见，正是这个原因。

尿酸高，说明肾脏的代谢出了问题，肾脏天天过滤尿酸，尿酸排泄不出去，长时间逗留在肾脏，慢慢会生成尿酸结晶，沉淀在肾脏，最后发展成尿酸结石。那如何避免尿酸高？黄教授提出以下三点措施。

A、行为篇

1.熬夜

熬夜容易疲劳伤肾，人到中年，常年做伤肾的事，排泄能力自然大大下降，即使过后补觉，也挽救不了受伤的肾。

2.喝酒

虽然李先生吃素不吃肉，但是做生意应酬喝酒多。饮酒容易引发尿酸高，因为酒精在人体代谢为乙酸，乙酸“霸占了”原来尿酸排泄的渠道，与尿酸竞争代谢，导致血液中的尿酸值升高。尿酸高的人，白酒、啤酒、果酒都不要喝。

3.爱吃甜食

大多数甜食中，富含果糖。而果糖可以在体内代谢产生尿酸合成旁路途径的底物单ADP，促进尿酸合成增加。 果糖不仅促进肝脏产生更多的尿酸，还有抑制肾脏排出尿酸的作用。

B、药物篇

降尿酸的药因需要长期服用，易伤肾伤肝，使用原则是：要把安全性放在第一位，然后追求性价比。

1.别嘌醇：一定要基因检测HLA~B*5801

别嘌醇价格低，效果好。但是可能会出现严重的中毒性皮肤坏死症（TEN），死亡率在20%~50%，最最可怕的是它是迟发性的免疫介导过敏反应，一般连续服药1~3个月后，才能发生。所以，一旦出现过敏，应该立即停药去医院。

2.苯溴马隆：+碳酸氢钠片

苯溴马隆是强力促尿酸排泄药，+碳酸氢钠片，可以碱化尿液保护肾小管。但服用易加重痛风性肾病和尿酸盐肾结石，因此要多饮水，加速排泄。

3.利尿药：要慎用

一些痛风病人合并冠心病、高血压，需服用利尿药，但不建议高尿酸患者服用含利尿剂的抗高血压药物，除非遇到心衰等危及生命的情况。

4.非布司他：心脏风险

非布司他在降尿酸的药物中，属于非常安全的一种，但有一些病人服用后，出现心慌、早搏、心律不齐等现象。所以服用这个药物，一定要多留意心脏，拒绝剧烈运动，以免出现意外。

5.秋水仙碱：痛风发作期用

急性痛风发作后24小时内使用，但中毒剂量与有效剂量接近。

（注意：现在这种急性期的处理方法基本不再使用，考虑到部分偏远地区药物供应的问题，还可以谨慎使用这种方法，请医生一定严密观察患者反应，患者本人不得私自用药！）

另外，降尿酸药物不能在痛风急性期使用，因为尿酸骤降反而会加重病情。当病情进入间歇期，病人通常需要选择其中一种药物，且需坚持长期服用。

C、生活篇

秋冬季节一定要做好保暖。关节部位受凉，容易造成尿酸沉淀，关节骨头等部位出现红肿、胀痛的情况，诱发痛风。要多运动，但不要剧烈运动。适当的有氧运动，有助于促进血液循环，促进尿酸盐溶解和排出。避免剧烈运动，因为会产生很多乳酸，导致尿酸升高，适得其反。（陈映平）