预防慢阻肺，40岁以上吸烟者肺功能检查不能少

慢性阻塞性肺疾病，简称“慢阻肺”，俗称慢性支气管炎、肺气肿，是一种常见的慢性呼吸道疾病。日前，广州呼吸系统疾病临床医学研究中心大伽齐聚广州医科大学附属第五医院，开展“世界慢阻肺义诊活动”，倡导患者“早诊断、早治疗”。

在义诊活动上，32岁的丁先生被诊断为中度慢阻肺，他很是焦虑地来到现场。专家看诊后觉得哮喘才是他的主要症状，建议他再做进一步检查。从深圳过来的王先生，做了CT没发现什么不妥，但感觉常咳嗽、咳痰、胸闷及气短，医生建议他还是做一个肺功能检查看看情况再说。

据2018年全国流行病学调查数据显示，全国慢阻肺总患病人数为9990万，20岁及以上成人的慢阻肺患病率为8.6%，40岁以上则达13.7%，60岁以上人群患病率已超过27%。年龄越高，慢阻肺患病率越高，且男性患者数为女性的2.2倍，死亡率也居高不下，因此也被人们称之为“沉默的杀手”。

患者多是出现症状才就医，不可！

慢阻肺在疾病早期没有明显症状，但肺功能却下降迅速。然而临床上很多慢性呼吸疾病的患者，等到急性发作，出现明显症状了才赶紧去医院。中华医学会呼吸病学分会主任委员陈荣昌教授表示，等到病情发作时，患者的肺功能已经降到正常时候的50%。

“慢性呼吸疾病在一点点侵蚀我们的肺功能，而从100%降到50%这段时间里，患者和医生都没有注意处理，任其自然发展。这就是现在慢性呼吸疾病治疗成功率很低的一个重要原因。”陈荣昌教授提醒，“每年冬季是慢阻肺的高发季节，患者不要等到急性发作了才就医治疗。”

陈荣昌教授强调，慢阻肺的治疗分为两个阶段：一个是急性期治疗，在急性加重期的话往往是需要住院的；一个是稳定期治疗，同样需要遵医嘱坚持用药。

高危人群一年做一次肺功能检查

如何早期发现慢阻肺呢？肺功能检查是慢阻肺诊断的“金标准”，也是慢阻肺筛查诊断、严重程度评价、疾病进展、预后及治疗反应等的重要客观指标。广州医科大学附属第五医院呼吸内科主任易高教授表示，临床上可以遇到很多的患者，拍胸片、CT均没有问题，但最后还是诊断为慢阻肺了，因为患者肺活量可能已经明显下降，但拍胸片等检查看不出肺有什么异样。

对于没有出现慢性呼吸疾病症状但存在危险的人群，进行肺功能检查可以早期发现病情，减少漏诊、误诊率。哪些是高危人群呢？陈荣昌教授表示，慢阻肺患者中有70%-80%的人有吸烟史。另外，有长期烟雾接触史的人，如长期生活在大灶炊烟环境、职业有害气体接触，以及儿童时期有反复呼吸道感染史的人等也有较高的慢阻肺发病的可能性。

所以，40岁以上长期吸烟者，或有慢性咳嗽、咳痰、喘息、胸闷等症状者最好一年做一次肺功能检查。肺功能检查其实很简单，只需要到医院，对着手持肺功能仪“吹几口气”就行了。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 王葳）