痒痒痒！如何解决秋冬皮肤瘙痒？

近日，冷空气终于在岭南占有一席之地，凌晨15℃让人感觉有点冷。敏感的人皮肤开始变得干燥起来，脱衣服的时候，可以听到“噼里啪啦”的静电声，一搔抓的时候还可以见到有很多白色的屑掉下来，还有一些人一到秋冬天气，皮肤就开始瘙痒，背部、腰部、腿部，痒起来甚至还让人坐立不安，特别是在冲完凉或晚上钻进暖暖的被窝后，那种全身像有蚂蚁在爬行的瘙痒感实在让人难以忍受。

皮脂分泌减少，皮肤干燥引发瘙痒

为什么一入冬，就会发生皮肤瘙痒呢？广东省妇幼保健院皮肤科副主任医师李晓伟说，在解释这种变化之前，需要先来认识皮脂膜，它主要由皮脂腺分泌的皮脂和角质细胞产生的脂质及汗腺分泌的汗液等一同组成，均分布在皮肤表面，形成皮肤表面的一层天然保护膜。

这层皮脂膜对我们的皮肤十分重要。李晓伟副主任医师指出，一方面皮脂膜是皮肤锁水最重要的一层，能有效地锁住水分，防止皮肤水分的过度蒸发，并能防止外界水分或其他物质的大量透入，保持皮肤含水的正常状态。另一方面，皮脂膜对皮肤而言就像汽车表面的蜡，脂质部分能有效滋润皮肤，保持皮肤的润滑和滋养，使皮肤柔润且富有光泽；水分可防止皮肤干裂，保持湿润度，此外皮脂膜是弱酸性，能抑制细菌等微生物滋生，减少感染的发生。

而导致皮脂分泌减少的因素有内分泌、年龄、性别、温度、湿度、饮食、生理周期、洁肤方式等。一般来说，夏季外界温度湿度较高时，皮脂的分泌较多，而到了秋冬天气干冷时，皮脂的分泌也跟着减少，所以皮肤就开始显得干燥起来。

另外，随着年龄的增长，皮肤分泌功能减退，保护和滋润皮肤的皮脂分泌也跟着减少，也可引起皮肤的干燥瘙痒，这也是为什么皮肤干燥引起的瘙痒症更多的是在中老年人中出现。

外用保湿，提高皮肤锁水能力

正因为皮脂分泌减少，所以在秋冬干燥季，一定要做好皮肤的保湿，以滋润和润滑皮肤。李晓伟副主任医师提醒，在洗完澡后记得及时给皮肤涂上一层保湿产品。目前保湿产品一般可分为乳、霜、油三种剂型，乳和霜有较好的补水保湿效果，适用于大部分类型的皮肤，油剂有较好的封包作用，可以防止水分经表皮丢失，但本身不具有补水效果，单独使用时肤感欠佳。

在涂抹护肤品的时候，用手指轻轻画圈按摩，让其慢慢地渗入皮肤，注意不要使劲搓皮肤。另外需要提醒注意的是，对于敏感皮肤者，最好是选用不含酒精、色素等刺激性物质的保湿产品。

缓解皮肤干燥，生活细节也要注意

该如何缓解这种秋冬天气的皮肤瘙痒问题呢？李晓伟副主任医师认为，面对瘙痒，切忌搔抓。对于这种皮肤干燥引起的瘙痒，则是越抓越痒，容易形成瘙痒——搔抓——瘙痒的恶性循环，而且还容易损伤皮肤，甚至继发感染。

如果特别痒的话，可以先使用一些止痒的药膏，比如氧化锌、维生素E软膏或者炉甘石洗剂。然后使用润肤露缓解干燥。

需要注意的是，洗澡的时候，水温不宜太高，因为热水烫洗的过程中，造成皮脂过度破坏，影响皮肤的基本代谢功能，从而加重干燥瘙痒的症状。一般来说，即便在冬天，冲凉的水温接近或略高于人体体温即可，即水温控制在37℃~40℃为宜，时间也不宜太长，最好能控制在10~15分钟以内。

洗澡后，贴身衣物最好选用宽大松软的棉织品或丝织品。对于瘙痒程度比较重的人，甚至已经严重影响到日常的生活和工作的，则建议在医生的指导下使用一些药物，以免出现皮肤继发感染和过敏。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 林惠芳）