尿酸高就要与肉蛋奶“绝缘”吗？

查出尿酸高后，不少人就会在饮食上特别注意，远离各种动物性食物，牛羊鸡肉，甚至鸡蛋、牛奶都不敢碰了，几乎成为了“素食动物”。那么，广州中医药大学第一附属医院肾病科汤水福主任中医师介绍，“低嘌呤饮食=吃斋”这其实是一种误区。

低嘌呤饮食=吃斋？错！

汤水福介绍，一般性的尿酸升高，主要是由于饮食不当造成。过于偏爱油腻的食物，一般尿酸高者常常伴有肥胖或轻微肥胖。控制饮食，有目的地选择食物，避免食用含嘌呤高的食物，是可以缓解尿酸偏高的症状。

有人认为动物性食物都是高嘌呤食物，因而在自己的食谱中对鱼、肉、蛋、奶等动物性食物敬而远之。这种认识也是不正确的。大部分动物性食物富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等多种营养素，尿酸高者吃是利大于弊。

在动物性食物中，尿酸高者应该敬而远之的是动物内脏、肉汤、肉馅、肉汁、鱼卵、虾、鹅等含嘌呤高的食物。羊肉、鸡肉、鸡蛋、牛奶，以及大部分鱼类含有的嘌呤都比较少，应该均衡摄入。

降尿酸，试试这些食疗方

广州中医药大学第一附属医院肾病科李环环主管护师介绍，尿酸高辨证多为痰浊、湿热、血淤，治疗以化痰泄浊、清热祛湿解毒、活血化淤为法，建议尿酸高者可以找中医师辨证后进行调理。

在日常生活中可以用土茯苓、薏仁、姜黄、玉米须、白茅根等煲水当茶饮。也可以用川萆薢煲马蹄水，平时多吃紫茄子（清蒸），对痛风有很好的预防作用。

除了饮食控制外，应运动干预。限制总热量，维持理想体重，肥胖者应减体重，每日总热量应较正常减低10%～15%，减重速度以每月减少1000～1500g为宜，同时补充维生素，多饮水以便于尿酸随尿液的排出。

（陈辉、张秋霞）