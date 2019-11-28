与时间赛跑 航空高铁合力开展器官转运“接力赛”

人民网北京11月28日电 （王国菁）11月26日下午1点30分，上海虹桥机场一场器官转运接力赛悄然上演。上海铁路公安处虹桥站派出所综合队副队长罗鹏飞收到一条转往无锡市人民医院的人体捐献器官消息——“无锡市人民医院已对患者实施麻醉等待移植器官到来，捐献的器官也到达虹桥机场准备换乘高铁前往无锡”。

为了提高人体捐献器官转运速度，近年来，我国建立了捐献器官转运绿色通道。罗鹏飞所在的小队就是这绿色通道中的其中一环。这次，他负责将护送器官的医生从机场送至高铁。就在罗鹏飞在机场出口做好接待准备时，器官护送人员已在机场接待人员的带领下从最便捷的通道一路跑到了出口。

此时，机场人员的器官护送任务完成，“接力棒”到了罗鹏飞的手中。“机场到高铁不算远，我们负责护送就会省掉普通旅客必须要走的一些程序。”罗鹏飞讲到，从机场航站楼到高铁站原本15分钟的行程，巡逻车护送不到一半的时间就能送至高铁。

器官转运时间缩短 移植率提升

器官转运是一场生命与时间的赛跑。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，受限于我国广袤的国土面积及社会经济发展水平的不平衡，同时为降低患者器官移植总花费，我国大多采用由医务人员携带，通过民航班机、高速铁路及公路运输的形式转运捐献器官。受制于现在的医学技术，可移植器官均有可以耐受的最大缺血时间，超过此时间受者原发性移植肝无功能、移植肝功能延迟恢复、胆道缺血性损伤等并发症发生率显著增高，受者术后生存率明显降低。

为缩短人体捐献器官转运时间，减少转运环节对器官移植质量安全影响，保障患者生命健康，2016年5月,国家卫健委联合公安部、交通运输部、中国民用航空局、国铁集团、中国红十字会总会印发了《关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知》建立了以民航、高铁为核心的低成本、高效率的人体捐献器官转运绿色通道工作机制。

在26日的人体捐献器官转运绿色通道新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局公布的数据显示，绿色通道建立3年以来，器官转运时间平均缩短1-1.5小时，有效缩减器官冷缺血时间，使全国器官共享率提升近8%，器官利用率提升6.7%。

郭燕红表示，2017年全国民航共开通人体捐献器官航空运输绿色通道978次，运输人体捐献器官995例。从运输的器官类型看，肝脏、肾脏、心脏运输量排名前三位，运输量分别为517例、134例、93例，其他运输的器官还有肺脏、眼角膜等。

“人体捐献器官航空运输保障过程中，机场方面做出了重要贡献。2019年1月到9月共有61个机场参与人体捐献器官航空运输始发保障，45个机场开展了人体捐献器官航空运输到达保障”。民航局运输司副司长徐青介绍称。

智能监管 器官移植全过程可追溯

据悉，我国器官移植工作始于上世纪60年代。几十年的发展过程中，器官移植方面的法律法规逐步完善。2007年，国务院颁布了《人体器官移植条例》；2011年，《刑法修正案八》中明确将人体器官买卖作为严重的刑事犯罪；2015年起，我国全面停止使用死囚器官作为移植供体来源，公民逝世后自愿器官捐献将成为器官移植使用的唯一渠道。

郭燕红表示，目前器官年捐献与移植数量已位居亚洲第1位、世界第2位，器官受者生存率等指标已居国际领先水平。启用中国人体器官分配计算机系统，将患者病情紧急程度和器官匹配程度等医学指标作为分配器官资源的唯一准则，保障器官分配科学透明公平公正。

据了解，2013年9月，我国正式启用了中国人体器官分配与共享计算机系统分配捐献器官。旨在通过技术手段最大限度的排除和监控人为干预，根据患者病情紧急度和供受者匹配程度等客观医学指标对患者进行排序，实现自动化的器官匹配与共享，确保器官分配的科学、公平、公正。

中国人体器官分配与共享计算机系统科研部主管史赢称，该系统除了具备器官分配的功能外，还包括潜在捐献者登记、等待者登记、承担监管平台等多重功能。系统上登记的每个器官都有属于自己的身份编码，可以追溯器官的来源，用途等关键信息。

郭燕红强调，从器官捐献、获取、分配到临床移植以及移植后管理的全过程中都有相应的可追溯的数据信息。并通过数据交叉对比发现问题，同时辅之以飞行检查，使行业管理和外部监管相互结合。

另外，郭燕红指出，卫健委与公安部建立了防范打击组织出卖人体器官违法犯罪数据资源共享机制和联动机制，联合打击组织出卖人体器官违法犯罪活动，通报相关案情以警示行业，配合司法机关依法对涉案机构和人员严惩，顶格进行行政处罚，保持对违法行为的高压打击态势，对非法开展器官移植、器官捐献实行“零容忍”。