睡太多患痴呆风险加剧？ 保持稳定的睡眠时间是关键

近日，美国佛州Miami Miller大学发表研究结果称，每晚睡9个小时的人，记忆力和语言能力明显下降，这些是阿尔兹海默症等痴呆症的早期症状。研究调查了5247名45岁至75岁的西班牙裔美国人7年的睡眠情况。结果发现，每晚睡9小时的人群，他们的认知能力全面下降，学习能力下降了22%，语言流利度下降了20%，记忆力下降了13%。消息一出，惹得民众议论纷纷，很多人更是担忧，睡眠时间长真的和老年痴呆有关系吗？

对此，中国睡眠研究会青年委员、清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主治医师尹国平在接受科技日报记者采访时表示，大量的证据表明睡眠时间不足（通常指每天小于6小时）或者由于某些睡眠疾病（如睡眠打鼾）导致深睡眠减少会增加大脑内β淀粉样蛋白的浓度，而β淀粉样蛋白可以损害大脑认知功能，从而增加患老年痴呆的风险。良好的睡眠可以帮助大脑清理脑内的β淀粉样蛋白，降低罹患老年痴呆的风险。

有趣的是，有研究指出，过长的睡眠时间（通常指每天大于9小时）也有可能增加老年痴呆的风险。一项大样本的随访研究结果显示，每天睡眠时间超过9小时的人群罹患老年痴呆的风险是小于9小时睡眠者的大约2倍。另外几项不同人群的随访结果也得出了类似的结论。“但是，需要指出的是，这些研究结果只是证明了过长时间睡眠与老年痴呆的相关性，而非确切的因果关系。”尹国平说，也有学者认为，睡眠时间过长可能是老年痴呆的早期症状。

“需要说明的是，睡眠时间的长短是因人而异的，有少部分健康人群会表现出生理性的睡眠时间过短或过长的情况。因此，如果一个人的睡眠时间一直保持相对稳定，且不影响其正常的生理功能以及工作生活能力，就可以认为是正常的。但如果出现任何明显的睡眠时间或状态的改变，就应该引起重视，尽早就医，从而避免严重并发症的发生。”尹国平强调。（记者付丽丽）