卫健委：建立儿童健康服务网络

近日，由国家健康委员会和联合国儿童基金会联合举办的“儿童早期发展国际研讨会”在京召开。国家卫生健康委员会党组成员余艳红在会上说，国家卫健委通过多年的实践和探索，建立了以基层医疗卫生机构、妇幼保健机构、儿童专科医疗机构、综合医院儿科为主的儿童健康服务网络。

余艳红在当天举行的儿童早期发展国际研讨会上说，儿童早期发展服务涉及多个部门，卫生健康服务在促进儿童早期发展中发挥着不可或缺的作用。国家卫健委树立了从孕期开始，以体格、心理、认知、情感和社会适应性等方面为重点，保障和促进儿童全面发展的服务理念，并制定了符合我国实情的儿童早期发展系列服务规范，走出了以保健为中心，保健和临床相结合、个体和群体相结合、中医和西医相结合的具有中国特色的儿童早期发展道路。

据了解，在儿童早期发展工作中，我国还面临着发展状况不均衡、服务不充分等挑战。余艳红说，为全面加强儿童早期发展工作，要积极传播儿童早期发展理念和知识，提高全社会重视程度，同时加强服务机构和人才队伍建设，提高儿童早期发展服务能力。此外还应加强农村儿童早期发展试点工作，探索适合我国国情的儿童早期发展服务模式和内容，促进儿童早期发展均等化。

儿童早期发展是指0~8岁儿童的全面发展，对儿童营养、卫生（健康）、教育、环境和保护等方面开展科学综合干预，以促进儿童潜能发挥，使儿童在生理、心理和社会适应性上达到最佳状态。专家指出，重视儿童早期发展不仅仅让个人受益，影响个体的发展潜力，同时也影响着国家人力资本的竞争力，是促进社会发展、促进社会公平、打破贫困代际传递的重要举措。（记者彭芸）