心衰不是老年人“专利” 熬夜、过劳中青年要警惕
双十一后，合肥快递员小张业务非常繁忙，原本他以为只是得了感冒，却没想到患上了病毒性心肌炎合并心衰，经过医生的全力抢救，才转危为安——11月26日是全国心力衰竭日，专家提示，心衰不是老年人的“专利”，近年来有年轻化的趋势。秋冬季节感冒等呼吸道疾病高发，也可成为引发心衰的“罪魁祸首”。
安徽医科大学第二附属医院急诊内科主任程景林称，像小张这样的患者近年来已经出现多例，以加班熬夜的年轻白领或过度疲劳的学生为主。恶性心律失常，包括室速、室颤、高度-III度房室传导阻滞等症状已经常见于年轻患者，这些都可诱发心衰。而对于部分基因易感人群，感冒迁延不愈后，可造成扩张型心肌病，最终导致心衰。在中老年群体中，已有心血管疾病的人群更要预防感冒，感冒加重后造成的呼吸道和肺部感染，可能会诱发心衰等更严重的问题。
中国医学科学院阜外医院心力衰竭中心主任张健介绍，我国心衰患者多，数量超千万，危害很大，但很多人并不了解心衰。各类心脏疾病发展到终末期会出现心力衰竭，其致死、致残率很高。心衰作为各类心脏疾病发展的终末期阶段，可由多种病因导致，其发生往往要经历一个过程，一旦发生则治疗逆转的难度很大，因此尤其要留意“苗头性”的危险信号。能使心脏负荷过重、造成心肌损伤的因素都可导致心衰，有高血压、冠心病、糖尿病、肺心病、心肌炎等基础疾病的人群是心衰的高危人群。一些年轻人因为压力大、过度劳累甚至感冒等，也可能最终发生心衰。
程景林说，年轻人熬夜工作、学习、玩手机、在网吧通宵打游戏，这些不良生活习惯都会导致过度疲劳，而有的人在患感冒、腹泻之后仗着自己年轻没有好好休息，这都会导致“心力不济”。
张健介绍，心衰有两种，“急风骤雨”般的急性心力衰竭，患者会突然发生严重不适；还有很多是慢性心力衰竭，早期可表现为精力和体力下降，比如原来爬楼不费力，现在上两层就“气喘吁吁”，还可能有记忆减退、夜间失眠、食欲不振等症状。“一旦出现活动后呼吸困难、夜间憋气这些典型的心衰症状，应及时到医院就诊。”（记者鲍晓菁、林苗苗）
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