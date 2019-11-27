女大学生当“猪倌” 想带村民脱贫

说起养猪卖猪，脑海中很快会浮现出一位壮汉形象，很难将“猪倌”与一位漂亮女大学生联系在一起。近日，一位长相清秀的养猪女孩引起网络热议。有人认为，大学生养猪是否大材小用？女孩表示，大学所学专业对养猪有所裨益，希望给黑猪找个好销路，带着村里的贫困户们养猪脱贫。

在河南省洛阳市栾川县合峪镇，一位女孩正蹲着给黑猪喂食饲料。北京青年报记者了解到，这个女孩名叫张志远，今年24岁，大学学的是会计专业。2016年，张志远在实习期便返回家乡从事黑猪养殖。当时，家人并不认可她的决定，但张志远用自己的行动说服了家里，留在了家乡。

张志远家养的猪是豫西黑猪，有1600头。平日里，除了在猪舍帮忙打扫、喂食以外，张志远还在镇上的肉食店售卖黑猪肉。刚开始，很多顾客认为价格有些贵，导致黑猪肉销量不高。为了提升销量，张志远每天都向经过的顾客耐心解释，“普通的白猪养四五个月就能卖，我们家的黑猪要养一年，喂的还是玉米等粗饲料。”慢慢地，肉食店有了回头客，黑猪肉的销量也好了起来。

今年，肉食店的生意有了起色，张志远在店里从早忙到晚，剔骨、切肉、卖肉样样精通。“在别人的眼里，养猪并非一个体面的工作，有人会认为是大材小用。但我不这样认为，养猪是需要统计一些数据的，我的会计专业用得上。”张志远说。

张志远告诉北青报记者， “我爸妈、姐姐都舍不得我干这个工作，他们认为我既然读了大学，就应该去大城市发展。”但张志远却坚持认为，除了可以分担父母压力以外，养猪还能做好黑猪的保种项目。

据张志远介绍，栾川县豫西伏牛山深山区孕育着洛阳唯一的栾川地方黑猪。但近来，因经济效益不佳，优质的原始黑猪面临种源枯竭的状态，保护工作迫在眉睫。为了保护即将消失的黑猪，培育出纯种的豫西黑猪，十二年来，张志远的父亲跑遍了山间沟壑，不断挑选、筛选种猪， 只为做黑猪保种的选育项目。“养黑猪是一件很有社会意义的事。我父亲想通过申请农产品地理标志，给豫西黑猪找个好销路，使村里的贫困户们养猪脱贫。”张志远说。（记者 张夕）