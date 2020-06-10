四川破解养猪“用地难” 生猪住上“小洋楼”

记者在养猪大省四川采访了解到，为破解养猪“用地难”，四川对于养殖设施，允许建设多层建筑。在这一新政策推动下，目前一些生猪住上了“小洋楼”，在土地利用效率大为提升的同时，生猪生产也在稳步恢复。

在四川眉山市洪雅县将军镇李槽村，一栋7层“小洋楼”正在建设，这是当地为恢复生猪生产新建的全市第一个楼房养猪标准化示范场。洪雅县农业农村局畜牧中心主任王高祥说，这个猪场建成后，将存栏种猪7200头，每年可以生产仔猪15万头，为当地生猪稳产保供提供有力支撑。

洪雅县农投公司工作人员何宇说，这个猪场采用楼层式设计，与相同存栏量的普通猪场相比，节约了70%的土地使用面积。楼房采用智能化管理，生物安全防控技术达到先进水平，饮水、清粪、饲喂、温控等，都能实现一键操作。

当前生猪养殖呈现规模化发展趋势，而猪场建设又受到土地资源的制约。长期以来，畜牧兽医专业人士对于猪场建设标准，如隔离间距、饲养密度等有明确要求，因此，为满足这些要求，我国各地猪舍普遍采用平面单层建筑，占地面积较大。目前，随着生猪产业的转型升级和生物防疫技术的进步，楼层式猪舍成为企业和养殖户的一项新探索。

记者从四川省自然资源厅和四川省农业农村厅了解到，为促进生猪恢复生产，四川明确规定，养殖设施允许建设多层建筑，但必须符合相关规划、建设安全和生物防疫等方面要求。

在四川南充市嘉陵区大通镇大沟头村天兆核心种猪场，一栋7层“小洋楼”猪舍已投入使用。天兆核心种猪场项目部经理张小龙说，这个楼层式猪舍占地面积虽然只有30亩，但能同时存栏5000头种猪，而如果按照传统的猪场来建设，大概需要100亩土地。“小洋楼”内实行全封闭饲养，能够自动喂食、自动降温、自动消毒、自动清粪，十几个人就能轻松管理几千头猪。每层楼都可以单独隔离起来，形成非常可靠的生物安全屏障。（记者陈健）