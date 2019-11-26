云南省个旧市：普庭华
普庭华，男，彝族，中专，党员，1968年5月
工作单位：华光诊所，从事医生工作29年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1987年9月至1990年7月红河州卫生学校
1990年12月至1993年12月西藏拉萨市50094部队
1994年3月至1995年3月建水县矿冶总厂
1995年3月至1996年3月建水县利民乡政府
1996年9月至2007年7月建水代工总厂
2007年至今个旧市官家山华光诊所
普庭华个旧市官家山华光诊所的医生，现主要从事儿科，内科，妇科，临床经验丰富，理论基础扎实，在基层工作29载，为人谦和，一直按照国家收费标准，造福百姓，有一位病人曾经这样说:“普医生是个特别好的人，他每次都会选择最省钱，又最有效的治疗方案。”
从事医学工作这么多年，其精湛的医术得到许多病人的信赖，他坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示墙上。不乱开处方，不乱收费，会听取病人的意见，从病人的角度出发，为病人选择最优的方案。
在基层工作多年，普医生一直默默无闻，献身基层工作，用自己的医术给百姓带来健康和温暖。从医多年来，他把厚德至善，医技精良，作为自己的标准，所以他就是最美的基层好医生。
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