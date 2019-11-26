云南省弥勒市：:陆志平

陆志平，男，1978年10月

工作单位：宏逸诊所，从事医生工作18年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

宏逸诊所陆志平的诊所位于弥勒市弥阳镇诊所的医生现主要从事儿科，内科，妇科，临床经验丰富，理论基础扎实，在基层工作18载，为人谦和，一直按照国家收费标准，造福百姓，有一位病人曾经这样说:“陆医生是个特别好的人，他每次都会选择最省钱，又最有效的治疗方案。”

从事医学工作这么多年，其精湛的医术得到许多病人的信赖，他坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示墙上。不乱开处方，不乱收费，会听取病人的意见，从病人的角度出发，为病人选择最优的方案。

在基层工作多年，陆医生一直默默无闻，献身基层工作，用自己的医术给百姓带来健康和温暖。从医多年来，他把厚德至善，医技精良，作为自己的标准，所以他就是最美的基层好医生。