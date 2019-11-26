第一届中西部医院大会暨第四届山西省医院大会在太原召开

人民网太原11月26日电 （李轶群）按照国家“中部崛起 西部大开发”战略规划精神，由中西部十二省区医院协会共同发起、共同承办的第一届中西部医院大会暨第四届山西省医院大会11月22-24日在山西太原举行。大会以 “管理创新 对标一流”为主题，就医院管理、医疗质量、智慧医疗、分级诊疗、绩效管理，医养结合、医院文化等内容进行探讨，分享经验，同时挖掘社会正能量，讴歌新时代，让诗歌去传递医者仁心的使命担当。

图为大会现场

十二省区医院协会嘉宾合影

全国人大科教文卫委副主任委员、中国医院协会会长刘谦在讲话中指出，要开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，贯彻落实党和政府的卫生健康工作方针，持续推进公立医院改革，提升医院管理水平是各级医疗机构的主要任务，要为深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

全国人大科教文卫委副主任委员、中国医院协会会长刘谦讲话

山西省卫生健康委员会副主任张波致辞

山西省卫生健康委员会副主任张波在致辞中表示，这次大会的召开，正值新中国成立70周年，我们要贯彻落实好党的十九大提出的“实施健康中国战略”的各项新要求，全面提升医疗质量水平，建设优质高效的医疗卫生服务体系。山西省卫健委高度重视并大力支持此次大会的召开，欢迎中西部十二省区医疗机构领导、朋友、广大医院管理者来晋传经送宝、交流学习。

江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛在致辞中表示，作为一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，未来将中国的疾病与研发相结合，研制出更多适合中国人疾病谱的创新药物，满足社会用药需求，也鼎立支持中西部战略发展的需要。

江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛致辞

山西省医院协会会长李和平主持会议

大会由山西省医院协会会长李和平主持，他介绍，本次大会就医院管理、医疗质量、智慧医疗、分级诊疗、绩效管理、医养结合、医院文化等内容进行探讨，分享经验，中西部各级综合医院、中医院、专科医院的院长、书记、中层领导等总计1000余人参加。他在最后总结发言中强调，医疗质量是根，医院文化是魂，我们要守住这棵根，提高患者就医体验，让患者感受到医院的温度。中西部老少边区居多，经济发展和医疗卫生能力参差不齐，因此，各级医院“合则强，孤则弱”，让我们中西部医院协会携起手来，合作共赢，共谋发展，造福中西部医院，造福中西部百姓。

首届“恒瑞杯”全国征文大赛比赛颁奖仪式现场

首届“恒瑞杯”全国征文大赛比赛颁奖仪式现场

大会还进行了“讴歌新时代 再续新篇章”——首届“恒瑞杯”全国征文大赛比赛颁奖仪式。据了解，本次“恒瑞杯”全国征文大赛由山西、河南、湖北、湖南、四川、云南、广西、内蒙、宁夏、甘肃、青海、陕西等十二省区医院协会商定发起，由恒瑞医药支持，旨在讴歌伟大祖国七十年光辉历程，展现医院七十年发展成果和辉煌成就，赞美新时代，描绘新历程。本次征文共有九十九篇作品分获一、二、三等奖和优秀奖。获奖作品形象生动地展现了医院七十年发展成果和辉煌成就，宏扬正能量，展现医界新形象的初心与宗旨，诠释了医者仁心的使命担当。