冬季保护心脑血管，用三七

心脑血管疾病的发作与气候变化密切相关，冬季是一个高发期。

因为冬季寒冷气温下降使人体耗氧量增加，为维持正常的体温，血管会收缩，使血压升高、心率增快，从而增加心脏的负担。另外，天气变冷能使血流缓慢，血液黏稠度增高，易于形成血栓；甚至诱发冠状动脉痉挛，直接影响心脏本身的血液供应，严重导致心绞痛或心肌梗死。

这时，很多心脑血管疾病患者开始每天服用被称为“金不换”的文山三七。为何三七常被用于心脑血管、三高等病的养生保健当中？专家介绍，因为三七的主要成分是三七总皂苷，三七总皂苷的药理作用有：

1.对心血管系统的作用：对心肌有保护作用；抗心律失常作用；降低血黏度，防止血栓形成；降血压。

2.对脑血管的作用：保护脑组织，改善脑血循环。

3.对中枢神经系统的作用：有镇静、镇痛等作用。

关于三七的功能，云南省食品药品监督管理局公开发布的《云南省食品药品监督管理局关于修订三七超细粉等三七系列饮片标准功能主治的通知》云食药监注（2015）42号中显示：“散瘀止血，消肿定痛，益气活血。用于跌扑肿痛、内外出血、气虚血瘀、脉络瘀阻、胸痹心痛、中风偏瘫，气虚体弱；软组织损伤、出血性疾病、高血压、冠心病、脑卒中、高血脂症、糖尿病血管病变、免疫功能低下见上述症候者。”（记者 李彬）