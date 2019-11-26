双下肢酸困、疼痛、麻木、无力
这种胸椎病易被误诊为腰椎病
林辉
腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、颈椎病，都是大家比较熟知的脊柱疾病。其实，胸椎也会出现这些因退行性椎间盘突出、增生等导致的问题，不但导致双下肢瘫痪的几率更高，且易被误诊，耽误治疗。
胸椎病，被脊柱内镜微创治好了
53岁的刘先生是山西晋城人，6年前无明显诱因久站后出现腰部疼痛伴下肢麻木，以右下肢小腿后侧为主，劳累后症状加重，休息后稍缓解。在当地就诊，针灸、理疗、腰椎牵引等保守治疗后症状缓解。
一年前，刘先生出现双下肢麻木明显，双下肢肌张力增高、肌力减退、腰骶部酸困，行走劳累后出现单侧或双侧下肢酸困、疼痛、麻木、步态异常、行走困难，平卧休息后症状缓解。他再次到当地医院就诊，核磁共振片显示：腰4-5、腰5-骶1椎间盘突出，胸3-4胸椎管狭窄。保守治疗后症状缓解不明显，医生建议做胸椎开放手术。刘先生了解到胸椎开放手术风险较大，国内做得较少，就犹豫不决。
前不久，在当地医生的推荐下，刘先生住进了河南省直第三人民医院椎间盘中心。
根据刘先生的症状和检查结果，椎间盘中心专家团队的李星晨教授先对他进行了局麻下脊柱内镜下胸3-4微创治疗，几日后又进行了局麻下脊柱内镜下腰4-5、腰5-骶1微创治疗。两次治疗过程中，刘先生一直处于清醒状态。近日，康复后的他返回晋城。
症状复杂缺乏特异性，易被误诊
“胸椎管狭窄症是胸椎管横断面减小而产生的胸段脊髓压迫综合征，多见于中年男性。”河南省直第三人民医院椎间盘中心周红刚主任介绍说，胸椎管狭窄症的临床表现较为复杂且缺乏特异性，多数病人缓慢起病，以进行性腰背疼痛、下肢麻木、无力及疼痛为主要表现。部分病人可突然起病，部分病人有明确外伤史。
发病初期，许多病人表现不典型，临床较易发生误诊和漏诊。部分病人的临床表现易与心血管疾病混淆；部分病人以上腹部、躯干部疼痛起病，易与胃肠病或泌尿系统疾病混淆，还有一部分病人开始仅为背部或双下肢的慢性疼痛或酸胀感，极易被怀疑为腰椎疾患。
“一旦发病，脊髓压迫症状多呈进行性发展，且多伴有马尾神经损害，故致残率相对较高，所以诊断一经确立，多需要手术治疗。”周红刚主任说，以往传统开放手术是治疗胸椎疾病的唯一有效方法。但采用传统的开放性手术治疗，瘫痪率高、风险大。随着脊柱微创技术的快速发展，局部麻醉下内镜微创技术不但能解决腰椎疾病，同样可解决胸椎疾病。
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