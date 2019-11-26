广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

长期吸烟、熬夜的人群，常服石斛雪梨汤，可滋润脏腑，改善咽干口燥、皮肤干燥，可谓秋季保健必不可少的佳品。

取鲜石斛30克、雪梨1个、玉竹30克、猪排骨250克；上述材料洗净，雪梨去核切块，猪排骨切块焯水；向锅内加入适量清水煮沸，倒入上述材料，慢火煮50分钟，加适量食盐调味即可。

梨虽是常见水果，也常在药膳中发挥不俗的作用。《本草备要》记载，梨“（性）甘微酸寒，（能）润肺凉心、消痰降火、止渴解酒、利大小肠”。因其鲜嫩多汁、酸甜适口，故有“天然矿泉水”之称。“熟者滋五脏之阴”，吃熟水果既能避免瓜果的寒湿之性，又能滋养脏腑。石斛有益胃生津、滋阴清热的功效。玉竹味甘性平，能补中益气、润心肺。整个汤膳能滋润脏腑，改善咽干口燥、便秘、皮肤干燥等不适，适合长期吸烟、熬夜人群及大众秋季保健食用。

需注意的是，梨性寒，产后哺乳期妇女、便溏者，以及气虚、阳虚和痰湿体质人群不宜多食。▲