“喝风”未必养生 健康莫入“偏门”

这几天，陕西西安一家“喝风辟谷国学文化传播有限责任公司”因被列入政府补贴名单而引发广泛关注。据报道，在西安曲江文化产业发展中心公布的第二季度企业双创券兑付名单中，这家“喝风辟谷”公司赫然在列。在日常宣传中，该公司多次宣称辟谷具有减肥、减龄、治疗胃病等神奇功效，引发关注和质疑。

“辟谷”，即“不食五谷”。“喝风辟谷”公司宣称可以通过不进食的方式来实现所谓治病养生的目的。在引起公众质疑后，西安市工商管理局曲江分局已成立调查组，对该公司依法依规调查，公司目前已暂停营业，第二季度双创补贴申领资格也被取消。

辟谷的真实作用到底有哪些，医学界尚未有定论，对这一“养生”方法尚缺乏专业论证。该公司在没有得到专业佐证的情况下就大肆宣扬“喝风辟谷”的各种神奇功效，确有虚假宣传之嫌。

随着民众生活水平的提高，追求养生和健康成为社会趋势，并由此促进了养生产业的发展。然而，养生领域的新需求，也滋生了不少乱象，让养生成了伪科学的重灾区。很多养生骗局广泛传播，不少人仍轻信一些经不起推敲或尚未证实的所谓“养生”疗法。

养生走了“偏门”，经济损失事小、伤害身体事大。消费者务必要保持清醒头脑，避免踩入陷阱，对一些未得到官方权威机构认证的“养生”疗法不要轻信，应保持警惕和怀疑态度，做好自身健康的“守门人”。

如今，伴随着生活水平的提高，人们的健康诉求也越来越高，但民众的健康素养却并未提升到令人满意的水平。人体有着极其复杂的运行机理，大家都知道“多运动”的好处，但运动本身需要与人的惰性相抗衡。“喝风”“断食”，如此“简单易行”怎能达到养生目的？其实只要静下心来、细细思索，就能发现其中“忽悠”的成分。

“养生套路”的例子早已屡见不鲜，“喝风辟谷”之所以引发关注，归根到底还是因为这样一家事实功效尚未得到证实的公司，竟然堂而皇之地拿到了“官方认证”的双创补贴。毋庸讳言，养生领域的创新创业热度不减，为民众健康贡献良多。但也有一些人以“创新”为幌子浑水摸鱼，利用民众的养生需求大赚黑心钱，这种现象的出现也对孵化入驻平台和监管部门提出了新的要求。

健康的生活习惯、饮食习惯、加强运动……这些虽是想要保持身体健康的老生常谈，却也是最不会“踩坑”的办法。“老生常谈”，或许就是对付层出不穷的骗局的最好武器。