医疗美容，“医疗”性质当明确

爱美之心，人皆有之。随着医学科技高速发展，越来越多的“黑科技”击中了人们的需求：从去皱、祛斑、提拉到割双眼皮、垫高鼻子、削骨整颌，无所不包。今年“双11”，医疗美容产品销售额超过去年，从一个侧面反映出大众需求的热度。正是看准了这些旺盛的需求，越来越多的商家开始营销“美丽”。

近年来，医疗美容呈现井喷式发展态势，同时也出现了鱼龙混杂的现象。日前，国家卫生健康委公布了2019年医疗美容违法违规典型案件。梳理这些案件可以看到，有的是未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业，有的是未取得执业医师资格，有的是超出诊疗范围，有的是逾期未校验而继续执业。这些典型案件不仅暴露出从业人员依法执业意识淡薄，求美者健康素养不足，也折射出医疗卫生监管机制和方式有待完善。

医疗美容项目本质上是医疗服务，一般需要通过手术去改造“不美的地方”，使其符合审美需求，达到整形美容的效果。开展医疗美容项目的机构实质上已经是医疗机构，和医院一样需要具备专业资质。按照医疗机构管理条例，需要由医疗管理部门颁发医疗机构执业许可证，从业人员也需要取得医师资格证，同时要在该机构进行执业登记。并且，医疗美容机构开展的项目只能限定在许可范围内，超出范围的手术项目也属于违规项目。审视一些医疗美容违法违规案例，往往是因为这些机构不具备相应条件，缺乏相关资质技术人员或是设备、技术，因此，难以处理手术中出现的大出血、错操作、抢救等问题，很容易危及生命安全。

然而，仍有一些机构热衷于开展医疗美容项目。在利润驱使下，很多商家抱着侥幸心理违法违规开展项目。一旦出现问题，面临的往往只是罚款，大不了关门，重新注册公司换个地方重操旧业。现实中，一些人对医疗美容的认知也存在偏差，不清楚动刀子、有创口的项目应属于医疗项目。面对医疗美容机构以低价、优惠等幌子招揽顾客，人们或被价格吸引，或经熟人推荐，忽略了对资质的关注，也助长了商家的侥幸心理。

下大力气整治医疗美容乱象，让人们享受到正规、有保障的医疗美容服务，需要多措并举、重典治乱。对于违法违规行为，不仅要重罚，还应建立行业诚信制度，让违法者难以易地重新开张。与此同时，建立长效机制，创新监管办法，定期公布违法违规案例，及时传播有关法规政策和整治成果。让公众多了解医疗美容行业，认清医疗美容和生活美容的区别，做好甄别、防范风险，才能避免因为追求美丽而损害健康。

“美丽经济”不应给人带来伤害。我们应该认识到，再好的医疗美容技术也只能起到改善的作用，健康是比美丽更重要的维度。到正规的医疗美容机构去变美，健康才有保障，美丽才能加分。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 05 版）