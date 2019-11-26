干燥温差大 感冒及早防
眼下广州的气候特点以干燥为主，久不下雨，早晚气温明显下降。不少人适应不过来，抵抗力下降便容易诱病，感冒“中招”者有所增多。
据天气预报，未来一周，接近30℃的气温不会再在广州出现了。新的冷空气将陆续南下，气温将出现“小跳水”，但干燥依旧。这个时节，该如何养生防病？快跟中医专家来学两招。
食疗润燥 试试三款汤
秋冬季向来比较干燥，除了多喝水，多喝点淡茶、豆浆等饮料以补津液外，保持居住环境的湿度也是润燥的重要环节。最简单的办法就是在家中种些花或养鱼，或是早晚多往地上洒点水、用湿拖把擦地等。
广州中医药大学第一附属医院副主任医师陈志练从中医的角度支招，干燥季防燥养阴，可适当吃些银耳、百合、芡实、山药、蜂蜜等。而口干明显、干咳无痰的人群，可选麦冬、天冬、玉竹、大枣等甘润的食材。
结合眼下的节令特点，陈志练推荐了以下几款应节的养生食材和食疗方，感兴趣的街坊不妨试试看。
1.双莲百合汤
材料：鲜莲藕1斤，莲子30g，百合30g，排骨适量（以莲藕作主料煲汤）；
功效：健脾润肺，宁心安神。
2.粉葛苡仁鲫鱼汤
材料：鲜粉葛（葛根）半斤，苡仁30g，陈皮10g，排骨3两，白鲫鱼1斤；
功效：滋补润燥，补脾益肺。
3.竹蔗茅根马蹄汤
材料：竹蔗半斤，新鲜茅根2两，马蹄半斤（去皮）煮水代茶饮；
功效：滋阴润燥。
感冒后干咳 试试南北羹
随着冷空气陆续南下，广州气温将出现“小跳水”。习惯了暖和天气的街坊，可要注意保暖了。除了早晚添加衣物保暖外，这个时节也要适当运动。另外，再冷也要注意开窗，让室内适当通风。
饮食方面，广州中医药大学第一附属医院综合科主任、中医师刘琼建议日常饮食可适当多吃含维生素A、C食物，增强黏膜上皮细胞的防御能力。维生素A在肝、肾、蛋黄等食品中含量较高。维生素C在菠菜、西红柿、山楂中含量高。
每年寒流驾到，一不小心感冒，大多数人都伴有咳嗽、咽痒、干咳或痰黏稠难咯出来。吸入冷空气或说话时，咳嗽的症状还加重。怎么办？刘琼开出食疗方——南北羹。
据刘琼介绍，南杏仁又叫甜杏仁，微甜，入肺、大肠经，有润肺止咳的作用；北沙参，其性微寒，味甘，入肺、脾经，有养阴生津的作用。南杏仁是食品，多在菜市场有售，北沙参在菜市场或药店都可买得到。
刘琼提醒，想早点摆脱感冒引起的咳嗽，除了注意别熬夜、避免过于劳累，饮食上也应适当戒口，少食煎、炸、辛辣食品，少食肥甘厚腻、海鲜发物，如羊肉、海鲜、蟹、虾。
南北羹
材料：南杏仁10克，北沙参15克（一人量）。
做法：将南杏仁、北沙参放入砂锅或炖盅中，加适量水没过药面约3~5厘米，武火煲开后用文火煎20分钟左右即可食用；
功效：润肺止咳，适合感冒后干咳无痰，咽干咽痒者。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）
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