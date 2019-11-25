辽宁省盖州市：陈玲
陈玲，女，汉族，大专，1975 年 11月
工作单位：辽宁省盖州市太阳升办事处光荣村陈玲卫生所，从事医生工作年限：20 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
我自1999年4月从事乡村职业至今，2000年7月进修天津大学药科专业，一直以治病救人，救死扶伤，热爱医疗事业为己任。医疗工作的进步在社会发展中具有不可替换的作用。为此，我抱着为患者负责的精神,积极做好各项工作，热情接待每位患者，坚持把工作献给社会，得到了村民的好评。
在开展卫生事业工作期间，我从未放弃学习机会，一旦得到相关学习机会我就积极参加并向前辈老师们请教。对待患者，无论贫贱与富贵，我总是一视同仁，诊断明确，治疗及时，对症用药，尽量不让患者多花一分冤枉钱。态度和蔼，语言温润，视病人如亲人，深得患者的信赖与好评。日后我会加强学习，将先进的技术带给患者，为国家医疗事业提供微薄之力。
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