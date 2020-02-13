“巾帼侦察兵”柔情坚守抗疫“战场”

“叫什么名字？”“是否有湖北、温州旅居史？”“身体有什么症状？”……

日前，在浙江省台州市仙居县疾病预防控制中心，传防科的李笑琴、陈玲，一如往日工作着，她们已连续“作战”20多天，同样的话，两人已经不知道问了多少遍。

李笑琴、陈玲，分别是仙居县疾病预防控制中心传防科科长和副科长。作为流行病学调查组的成员，她们和同事们每天奔波在抗击疫情的第一线，对疑似患者进行流行病学调查。她们笑称自己为疫情中的“巾帼侦察兵”。

传防科最重要的工作就是进行流行病学调查，而李笑琴、陈玲则是这项工作的主力军。

厚厚的、密不透风的防护服，胶鞋，戴着面罩、护目镜，双层手套……这是她们这13天来，每天的样子。全副武装的她们，每天最重要的工作就是和疑似患者面对面进行调查。

“要调查很多东西，从年龄、家庭住址等基本信息，到行踪轨迹、接触人员等内容，都要详细询问清楚，不能遗漏任何一个细节。”说起每天的主要工作，李笑琴说，一般一到两个小时能完成一个疑似患者的调查，如果遇到情况复杂的疑似患者，只能不厌其烦地讲道理，晓之以理、动之以情将其说服。

“这种情况就非常耗时耗神，往往需要花费好几个小时。加之整个人穿着防护服，全副武装，病房温度又高，极其难受，感觉呼吸都有些困难。”陈玲说，最长的一次，她们整整调查了6个多小时，脱下防护服时，里面的衣服都可以拧出水来。

从新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，两位“巾帼侦查员”最多的一天调查了10名疑似患者，同样的问题反复问，并帮助他们回忆一些细节。回到单位后，将调查内容形成流调报告，判定密切接触者，进一步完善流调报告，这一套工作流程下来，往往已经到了凌晨两点多。

陈玲是浙江缙云人，今年是她这30年来第一次没有回家过年。

“家里人肯定想，但为了工作，我们肯定得留下。”由于工作岗位的特殊性，陈玲很少有时间回老家。而今年春节更是将所有时间和精力都放在了工作上，吃、住全部在单位，就连除夕都没有和亲人团聚，对她来说，现在睡一个安稳觉是最奢望的事。

“完全没了过年的概念，甚至分不清是星期几。”陈玲说，现在我们科室的每一个人都在互相加油打气，也都希望每个疑似患者能积极配合，因为大家已经没有时间可以浪费。

李笑琴还负责疫情咨询电话的接听，3部手机不离身，仅三天，她接听和拨打的电话数早已超过1000次。

防控以来，李笑琴恨不得一份时间掰成好几份用，走路都要小跑。家里在上高一的女儿打电话来询问妈妈的情况，李笑琴总是匆匆一句 “妈妈在忙，有什么事情找爸爸”，就挂了电话，事实上，李笑琴已经很久未曾与女儿谋面了。

而让李笑琴最担心的，是自己的老母亲。原来，李笑琴的母亲心脏一直不好，长期服药，年前医生给出的建议是希望留院治疗，但为了支持孩子的工作，母亲选择拿药回家保守治疗。“希望疫情早日得到控制，我可以陪在妈妈身边。”这是李笑琴最大的希望，但面对疫情，她却表示：“疫情一天不结束，我就一天不放松。”（记者 姚改改□ 应芳露）