辽宁省辽阳市：陈怀卓

陈怀卓，男，汉，大专，1978年10月

工作单位：辽宁省辽阳白塔区电校社区卫生服务，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是一位诊所的普通医生，自从全市普及实行医疗改革以来，在卫生局及镇医院领导的带领下，认真展开各项医疗工作，全面贯彻上级领导布置的各项工作和任务，全面履行诊所医生的职责。

认真负责的做好医疗工作，“治病救人”是医生的职责所在。为此，我抱着为患者负责的精神,积极做好各项工作，热情接待每位患者，把爱心捧给患者，得到了社区患者的一致好评。

本人还积极参加各项业务培训，不断吸取新的医疗知识。在平常生活中严格执行各项工作制度，诊疗常规和操纵规程，一丝不苟接待并认真负责的治疗每位病人，从而避免误诊误治。通过了解国家、市县有关医疗新政策，从而开阔了视野，扩大了知识面，不断加强学习，不断汲取知识。争取做一名合格的好医生。