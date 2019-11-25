湖北省襄阳市：赵炳泽

赵炳泽，男，汉，本科，党员，1976年6月

工作单位：襄阳市樊城区赵炳泽诊所，从事医生工作年限：21 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我于1998年从湖北医科大学（武大）毕业，那年刚好22岁，回来后即在家乡刘古岗村开了一家自己的诊所，因为年轻，又是新开的诊所，所以第一天，没有一个患者上门，第二天，才有几个量血压的乡邻进来，慢慢地，才逐渐有了一些人气。

大概在一个月后，遇到了一个中风的病人，因为受祖辈的影响，我们家庭的医生主要以针灸为主，在当地还有一点小名气，我又经常被家父指导，结合自己的心得，用针灸来给这位中风的老人治病。老人刚开始来时，比较严重，四肢不能动、言辞也不清，后来在与老人家人问诊的过程中才得知，老人之前是从抗美援朝上下来的，是幸存的老兵！那个时代的人、他的经历让我的内心有一种油然而生的敬仰！血气方刚的我暗暗下决心，一定要帮他治好，让这样的有功之臣在晚年能多享一些清福！

治疗过程还比较顺利，受益于国之瑰宝、医之精髓——针灸的伟大功效，约半个月后，这位老人基本能下地自己活动，而且说话也较清晰了。又经过近半月的续灸，慢慢地，他都恢复的很好，能逐渐地生活自理了。这件事，让刚从医不久的我内心非常开心，更加地勉励我一定要精医懂道，少让患者和自己留下遗憾。

自从经历这件事后，更让我懂得了医术的精要不仅仅在于救死扶伤，更要让自己时刻心存善心、善念，常怀感恩之心对待周围的父老乡亲。也很庆幸在我行医之初，能遇到如此感恩之人来提示我常怀感恩心，做感恩事，尽自己的绵薄之力来帮助他人！