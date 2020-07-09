湖北襄阳出台“禁捕令”：餐饮菜单不得出现“江鲜”

湖北襄阳市政府7日发布通告：汉江襄阳段等重点水域实施全面禁渔，严厉打击各种违法捕捞行为。鼓励广大人民群众劝阻、制止和举报，一经查实，最高奖励1万元人民币。

通告规定，流经该市的汉江襄阳段及南河、北河、小清河、唐河、白河、唐白河、蛮河等主要通江水域为禁渔水域。禁渔水域范围内实行为期10年的禁渔，襄阳境内水产种质资源保护区永久禁捕。

禁渔期间，禁止汉江野生鱼类的捕捞、运输、销售、加工、食用。禁止出售橡皮艇、挑船等水上交通工具用于非法捕捞；禁渔水域范围内，除经相关部门审批的用于生产、生活、交通的船舶外，“三无”船舶一律上岸、一律销毁；禁止制造、销售、使用禁用的渔具和毒鱼药品；禁止制售电打鱼设备；禁止借游泳等名义下网捕鱼。

禁止市场主体以“汉江野生鱼”“江鲜”等为噱头招揽顾客、高价售卖，各类餐饮场所内外广告招牌和菜单等均不得出现“汉江野生鱼”“江鲜”等字样。

通知还规定，在禁渔区范围内实施垂钓的，仅限一人一杆。禁止使用多线多钩、长线多钩、单线多钩、爆炸多钩、滚钩；禁止使用视频装置等各类探鱼设备；禁止使用船艇、排筏等水上漂浮物；禁止使用含有毒有害物质的钓饵、窝料和添加剂。禁止将钓获的汉江鱼进行交易。

对于违反本通告规定的，依法严厉打击。对非法捕捞受到行政、刑事处罚的，将违法信息推送至襄阳市信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。(胡传林)