湖南省怀化市：黄生家

黄生家，男，汉，大专，党员，1981年12月

工作单位：湖南省怀化市芷江县和平医院，从事医生工作年限：12年。

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

黄生家医生来自美丽的稻花鱼之乡辰溪田湾，执业十二年的黄生家黄医生专注于儿科，诊所门诊量每天达上百人，其中将近90%的患者是小孩。已是下午三点，刚刚看完八十多个患儿的黄医生洗完手正准备去吃饭。门外突然有个年轻的小伙子跑进来焦急地说：“黄医生，黄医生。我女儿发烧还不停的抽搐，您快帮我看一下吧！”黄医生一边耐心的安抚家属说到：“别着急，别着急。”一边拿来体温计给患儿量体温，认真细致的做体格检查，经过反复排查，患儿确诊为急性扁桃体炎。与其沟通好后，进行贴敷和口服中药同时治疗，给家长的悉心宣教，患儿重新恢复了健康，家属的脸上洋溢出幸福的笑容，紧握着黄医生的手连忙道谢。

医者父母心，记得有一次黄医生超负荷工作，劳累过度发热，头痛声哑，浑身乏力，看了四十多个患儿后，稍有空余才请诊所护士给自己打上点滴，左手打着点滴，还不停的仔细询问患儿的病情，耐心的解答患儿家属的每一个问题。当有人询问到：“黄医生，都打着点滴了，为什么不休息呢？他笑着说，只是个小感冒而已，这点小病算什么，坚持一下就过去了。几句简单的话语足已让家属举手称赞，感动不已。

为了不断的提高医疗技术水平，规范诊疗水平，黄医生不断的外出学习。通过学习，他熟练的掌握了各种技术灵活应用在临床，解决很多疑难杂症！也正是这种执着学习的劲头，让他在儿科等方面造诣博深。除了十里八乡的病人青睐有加，更甚外地患者不辞辛苦坐车专程来求助黄医生看病！

作为一名医生，他深深知道，一个医生要取的患者的信任从来不是靠华丽的包装，而是凭借自己过硬的诊疗技术，高质量的服务和高尚的医德，只有具备这些，才会真正得到群众的认可，他常常跟我们说：“医者，先做人、后行医，打铁还须自身硬。”行医路上，人人都夸他是个：学历不高水平高，年龄不大学问大，不是亲人胜似亲人的好医生。”

2017年度荣获“春播行动”中医贴敷技术优秀医生奖，2019年度在第二届医师节中评选为“优秀医师”。