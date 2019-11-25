湖北省大冶市：陈松林
陈松林，男，汉，本科，团员，1981年8月
工作单位：湖北省大冶市康鑫个体诊所，从医18年。
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
陈松林自从2001年初步入医学院大门的那一刻起，心中就萌发了一个念头，一定要做一名德艺双馨、受人爱戴的优秀白衣战士。经过五年的勤学苦读，于2006年毕业回到所在市医院上班，积累了几年的临床经验。为了更好地服务于广大患者，于2008年辞掉工作创办了一家个体诊所。
从事基层医生工作18年来，为方便基层大众，他不分昼夜为大家服务，连年被誉为无私工作者、优秀学习标兵等各种表彰奖励，深受广大患者高度认可。
2016年农历腊月一个雨雪交加的晚上11点多钟，当时他刚从诊所下班，回家步入家门，突然接到远隔数十里远路程的黄世升湾，一位患者家属打来的电话，说其身患瘫痪卧床的女儿呼吸困难、全身发烫、嘴唇发紫；几乎不省人事；要求他出诊治疗。当时的陈医生脑海中只有一点，那就是：“人命关天、救人要紧！”不顾天黑路滑、三更半夜火速返回诊所，拿起出诊箱，备好药品，冒着寒风刺骨的雨雪前行赶到病人家经诊治此人是喘息性支气管炎、肺炎。配好药，挂上几瓶点滴，下半夜3点多病人缓解后才动身返回；在返回途中，由于夜黑雨大，泥泞路滑，陈医生不慎摔个仰朝天，全身湿透，小腿扭伤，好不容易四点多才回到家。此时的他全身已冻得僵硬了。但是为了抢救病人看到病人，经过他的诊治转危为安，顿感这一切的一切都是值得的。像这样的病例还有很多很多；无论晚上出诊多晚回家，他每天早上都会准时上班，为了不让病人久等。18年如一日，他始终坚持着初衷，为乡亲们的健康保驾护航！
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