河南省黑龙潭乡：魏刘敦
魏刘敦，男，汉，1980年2月
工作单位：河南省黑龙潭乡董庄村卫生所，从事医生工作年限：10 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
魏刘敦医生自从2009年担任黑龙潭乡董庄村卫生所乡村医生以来，他立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默奉献。守护者当地农民群众的健康。他凭着崇高的医德，精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。
2011年，他在参与统一的手足口病防疫任务时，有一次晚上出急诊，由于雨天路滑，不幸跌倒，为了完成工作任务，尽管控制手足口病疫情，他带上仍然坚持战斗在一线，到病患家中督导消毒杀菌，宣传疾病防控知识。群众看到他有时痛的直冒冷汗，感动的流下了眼泪。
实行药品零差价销售，严格执行国家基本药品目录制度，从根本上改变以药养医的局面，解除看病难，看病贵问题，是一项利国利民的重大民生工程。但对于乡村医生来讲，是个全新的挑战，压力重，任务多，每天都是超负荷工作，而且待遇大幅度的降低。彭林医生没有丝毫怨言，还是一如既往地完成各项目标任务。
做为村医，还是一名老百姓信任的村医，他除了日常工作，还大力支持村支两委各项工作，遇到有不理解的群众，作出正面解释，还帮忙进行新型农村合作医疗工作，魏医生就是这样一个人只懂得默默付出，不求回报，一心把服务父老乡亲作为自己奋斗的事业来做。
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