四川省乐山市：张芳俊
张芳俊，女，汉，本科，群众，1968年3月
工作单位：四川省乐山市市中区张芳俊诊所，从事医生工作26年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1993年，毕业于成都中医药大学，
1993年-2005年，在乐山市市中区中医院门诊部工作
2005年-至今，在张芳俊诊所工作
张芳俊，女，1968年出生，1993年毕业于成都中医药大学。1993-2005年，在乐山市中区第二中医院门诊工作。1995-1999年师承乐山儿科名老中医吴永嘉老师，2000年取得主治中医师职称。1999-2005年在慧园街社区工作，2005年开始创办了乐山市市中区张芳俊诊所。
时间如江水般的流淌，张医生在中医院工作了12年，工作期间深受吴永嘉老师中医文化的熏陶，更加坚定了自己在中医道路上的信心。生命医者之心，仁者之心。
一、全心全意，热情为患者服务。
从医二十多年来，她总是急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则。诊所旁边是一所小学，张医生又比较擅长儿科，所以相对来说儿童患者偏多。儿童不比成人，他们不善言语，难以描述病情，甚至于只是哭闹，张医生总是耐心地询问病情，关爱哭闹的儿童，温柔体贴。坚持因病施查，因病施治的原则，严格控制抗生素的使用，尽量减少药物导致的患儿身体损害。而不管上学还是放学，看过病的小朋友路过门口总是会叫一声张婆婆好。
记得有一次，一位婆婆带着一个小男孩来诊所看病。经过询问后，从这位婆婆口中得知这个5岁小男孩患者自闭症。他的妈妈因为孩子的病伤心离开后再也没有回来，爸爸就外出打工挣钱养家，男孩一直由奶奶带着。第一次张医生给男孩看病，他特别不配合，只是又哭又闹。张医生蹲下来轻轻地摸着男孩的头说“告诉婆婆，你哪里不舒服”。还把店里面特有的玩具魔方送给他，慢慢几次接触后，小男孩渐渐有了改善，来看病的时候不哭不闹了，也允许张医生触碰了。而每一次张医生都是免费给他看病拿药，从来没有收过一次钱，他们一家人非常感激。
二、不断学习提高医疗技术水平
作为一名基层医生，只有通过提高医疗服务质量，才能更加赢得患者的信任。张医生2014年参加北京大学和北京中医药大学高级培训班，并取得结业证书。她在工作中不断学习，累积新的经验，努力提升自己。自己还在网上报了一个中医培训班，每天下班回家都要听课，保持着一颗活到老，学到老的心态。
张医生的原话是做一名简单的医生，希望尽自己最大的努力，用自己所学到的知识，来减少每一位患者的病痛，看到病人痊愈，就是最大的欣慰！
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