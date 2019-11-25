四川省通江县：杨文
杨文，男，汉，大专，群众，1971年2月
工作单位：杨文诊所，从事医生工作30年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2002年师从于成都中医药大学儿科推拿廖品东教授，学习小儿推拿并自创神阙灸调理小儿脾胃。
2003年师从于成都市中医院儿科王小儿李小嘉教授学习中医儿科、小儿脾胃病引起的诸多慢性疾病及小儿生长发育迟缓。
2004年师从于成都市中医院中医内科曾毅教授学习中医内科疑难杂症。
2016年拜师于北京一刀微创研究院创始人陈双喜（陈一刀）教授门下学习针灸、小针刀、大针刀。并从软组织外科学、弓弦力学理论入手，将一刀微创融入中西医，调理颈、肩、腰、腿等。
我从小出生在一个偏远贫困的小县城里，在这个贫困的小县城里我从事临床工作30余年，对于医生这个职业有着深刻的感悟，练成钢铁很困难，但是要成为一名合格的医生却更加困难怎样才能成为一名合格的医生？对于这个问题每个人的答案都是不同的，从古至今，人们都认为医生是一个非常崇高的职业，但医生的成材之路是多么的漫长只有自己知道，30余年的临床经验和30余年的求学经历让我坚信没有始终如一的坚持，就不能够成为一名真正合格的医生。
病人来找我看病，他们是带着无限的希望和信任来的，他们把自己的健康和性命托付在我的手中，所以我会更加全心全意的为病人服务，这种服务不光是一种期望，更是一种行为，而这种行为将贯穿在整个医疗的全过程，也将贯穿在我整个行医生涯中。
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