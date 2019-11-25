四川省自贡市：舒其祥

舒其祥，男，汉，中专，群众，1973年9月

工作单位：自贡市高新区舒医生诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992年8月—1995年8月自贡市康复学院学习

1995年9月--2014年9月自贡市凤凰医院上班

2014年10月--至今自贡市高新区舒医生诊所上班

2001年取得执业医师资格证

舒其祥男，46岁，中专学历，内科医师。现任自贡市高新区舒医生诊所、1992年毕业于自贡市康复学院临床专业、1995年至2014年自贡凤凰医院内科医生、2014年创办自贡市高新区舒医生诊所。

舒其祥学习勤奋，不段提高自身的医术。自1995年9月参加工作以来，一直不断学习，多次到自贡市人民医院进修，提升自身的业务技能，为大量的口腔病患者解除了病痛，提供了优质服务，得到了广大患者群众的一致好评。为了更好地服务群众，他在2008年到成都中医药大学进修深造学习，购买医药方面的书籍不断拓宽知识面、医术更精，2014年开办诊所以来多次学习中医药适宜技术，减少患者的抗药性、耐药性和滥用抗生素和激素，他一直认为看病还是要先为患者身体考虑，加上强烈的事业心和责任心，得到了更多患者的认可，他能系统熟练地掌握有关内科常见病、多发病的诊断和治疗，在当地和周边乡镇群众中建立起很高的信誉。

舒其祥工作踏实，待人真诚。他创办诊所以来，一贯以身作则、高度负责、勤劳朴实、任劳任怨，敢于创新、扎根基层、为守护一方患者一直默默付出，平时很多清洁工老大爷老大妈到他诊所看病，他从来都没有收取任何费用，他常说：“你们为我们这个城市带来一片整洁，我为你们看一下病又算什么呢？”2016年舒医生看好了一个咳嗽一个多月的清洁工老大爷，没有收取老大爷一分钱的医药费，然后老大爷说：“我长期在你这里看病你都不收费，怎么说的过去的，说什么也要给”舒医生没有办法就说：“我这里正好有一点垃圾，你帮我扔了就当医药费了。”最后老大爷拉着舒医生的手说：“好人啊！”

舒其祥医德高尚，坚持义诊。他1955年在凤凰医院期间，坚持十年持续“为老人服务”义诊活动，每年春秋两季定期到离城中心较远的乡镇、农村开展巡回义诊活动。开设感冒、咳嗽、内外科、量血压和测血糖等医疗服务；坚持十年定期到镇敬老院为孤寡老人提供免费诊治服务，为100多位老人免费建立健康档案，为生活困难的老人、敬老院老人免费提供药品累计达3万元，从而得到上级领导的一致赞同和广大患者群众的好评。

舒其祥经常说：“我的老师经常给我们说只有医德好，才能医得好!”我一直把这句话记在心里，也落实到行动中，几十年来一直坚持，我看到一张张不受病痛折磨的笑脸，感觉付出再多辛苦都是值得的。