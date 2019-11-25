四川省宜宾市：刘俊容

刘俊容，女，汉，大专，群众，1965年4月

工作单位：宜宾市叙州区凤仪乡街村安康诊所，从事医生工作16年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998年—2001年6月宜宾卫校妇幼班学习

2001年9月—2004年6月四川大学临床医学

2004年9月—2005年9月宜宾市二医院进修

2005年11月—至今凤仪乡安康诊所工作

凤仪乡，属四川省宜宾市，是川南山区一个普通的小乡镇。从宜宾市区出发，驱车需要2小时才能到达。而从凤仪乡骑摩托车仅10余分钟就可到达云南省盐津县境内。在这个交通不太方便的川南小镇，刘俊容已待了13年。

“刘医生，给我孙娃看看呢，发烧有几天了，能不能输点液嘛，退烧快……”走进刘俊容所在安康诊所，就传来了一位婆婆心急如焚的声音。刘俊容熟练地拿出了体温计，摸了摸孩子的额头，“不着急，先量个体温。这么小的娃娃，输什么液哦！”

在农村地区，输液似乎已经成为老年人心中首选的退烧方法。现在刘俊容所在的安康诊所，基本都不会给患者输液。而当患者主动要求时，刘俊容都要耐心地讲解，普及使用抗菌药的知识。

趁着就诊的空隙，刘俊容聊起了她学医的初衷。小时候，刘俊容的理想就是成为一名医生治病救人，而这都源于她有一个做了一辈子医生的母亲。从小在乡镇卫生院长大的她，觉得医生是一个神圣的职业，自己内心也很向往。不过，高中毕业的她，并没有选择学医，而是做起了中药材生意。结婚后，不甘于放弃学医梦想的刘俊容，毅然做出了新选择.

1998年，刘俊容进入宜宾卫校，学习妇幼专业。三年毕业后，她又参加成人高考，获得了大专文凭。不过，刘俊容深知学无止境的道理。后来，她又考取了助理医师、执业医师等资格证书，并到宜宾市二医院进修一年，主要在妇产科、儿科等科室学习。2016年，刘俊容又考取了执业药师资格证书。

2005年11月，刘俊容离开了工作一年的私立医院，回到了凤仪乡经营诊所。这在不少村民的眼中都是不可思议的选择。“我们这个地方山高路远，交通不方便，特别是2000年后那几年，看病相当困难。”回想刚刚经营诊所的情景，刘俊容记忆犹新：“记得是2007年，有一次到月来村出诊，来回50里路，摩托车只能骑一半的路程，差不多花了5个小时。那个时候经常晚上出诊，有时候一晚要跑出去几次……”

尽管交通不便，但刘俊容却没有选择离开。在她看来，一是家乡情结所致，一是医生职责所在。