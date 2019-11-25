四川省巴中市：刘洪
刘洪，男，汉，大专，群众，1974年12月
工作单位：四川省巴中市平昌县江口镇汉王庙洪林诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2011年取得执业证书至今一直在平昌洪林诊所执业至今
平昌县，位于四川省巴中市，从市区驱车前往也不过1个半小时，是个典型的小县城：近3万常住人口中，本地居民与外来人口几乎持平。刘洪，就在位于县上汉王庙新平街329号的洪林诊所坐诊。
“刘医生，上次吃了膏方效果不错，我想给女儿带些过去，不知时间久了会不会影响药效。”刚一走进医院，就发现了正在接受患者咨询的刘洪。患者是一个老爷爷，他有慢阻肺，刘医生正在给他讲:“慢阻肺的注意事项及禁忌”，他经常给那些老年人免费检测血压、血糖，让他们得到及时的治疗。
医疗工作是一个专业性极强的行业，技术靠勤奋才能精湛。在临床工作中,坚持学习，刻苦钻研专业技术。严格要求自己，工作细致全面，竭尽全力用自己的专业知识帮助患者战胜病魔。
“从学校回来，自己开了洪林诊所，当时自已感觉实力仍然不够，就继续学习。”刘洪说道：“此后的学习就更多了，特别是在中医方面，不学就要落后嘛。”广泛的学习加上丰富的临床经验，使得刘洪的医术愈来愈精，在当地赢得了良好的口碑。
刘洪对自己的医术却一点都不夸耀。他说：“医生是一个很特殊的职业，活到老，学到老，永无止境。”
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