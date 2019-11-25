四川省乐山市：李万芬

李万芬，女，汉，高中，群众，1961年8月

工作单位：四川省乐山市市中区牟子镇马边河村第一卫生室，从事医生工作35年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1984年，就读于塔城卫校，后来考取了当地乡村医生。

1988年，在新疆军区后勤部医生集训班和新疆塔城专区医院学习，后来又花了三年时间获得大专文凭。

2015年，获得公共营养师三级资格证书，获得康复理疗师高级证书

2017年，参加了针灸、推拿等多个适宜技术培训班

李万芬医生从事工作35年，在这35年医学工作里，李万芬医生深有体会，现把李万芬医生的工作经验回忆如下：

李万芬医生在17岁高中毕业后，经人介绍进入新疆塔城。因父亲是名中医。固李万芬医生从小就对治病救人耳濡目染。久而久之，李万芬医生心里也种下了一个种子，她想做一个救死扶伤，能帮人接触疾苦的人。所以每当把病人治好了，是李万芬医生最开心的时刻。于是，为了这个理想的种子，她发奋读书，于1984年，考入塔城卫校，后来又考取了当地乡村医生。1988年，在新疆军分区后勤部学习后，又花了三年的时间继续学习，最终获得大专文凭。

2006年8月，45岁的李万芬医生跟着父亲回到了家乡乐山，进入马边河村第一卫生室工作至今。记得刚回到家乡的时候，李万芬医生就负责了村里的公共卫生服务工作，而这一做就是十多年。李万芬医生们村1550人，65岁以上老人255人，慢病患者165人。每年给65岁以上老人做一次全身体检，血常规、尿常规、B超、肝功、肾功、血压、血糖等等。不仅如此，每年还多次给慢病患者体检、开展健康讲座、随访登记。总体来说，公共卫生服务的项目是非常多，压力也比较大，所以经常需要熬夜工作。即使在辛苦，可李万芬医生心里很幸福。因为在李万芬医生看来能守护村子里的人的健康是件很了不起的事情。2015年，响应国家号召，开始签约家庭医生，到今天为止，全村都已签完。

在从医35年的时间里，李万芬医生在医术上与时俱进，不断的学习新知识技术，提高自己的诊疗水平，只为更好的为患者服务。在公共卫生服务事业中，尽心尽力的做好每一个工作，对待病人热情，深受当地人民的喜欢。