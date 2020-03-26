“嘉州护医队”启动仪式在乐山市人民医院举行

3月24日，乐山市公安局市中区分局驻乐山市人民医院“嘉州护医队”启动仪式在医院学术厅平台举行。乐山市卫生健康委党组书记、一级调研员陈昆，乐山市公安局党委委员、副局长姚平，乐山市中区人民政府副区长、公安分局局长刘刚生，乐山市中区人民政府副区长、公安分局局长刘刚生，乐山市公安局治安管理支队支队长鲍锋，乐山市公安局治安管理支队政委李云松，乐山市中区公安分局副局长余旭、陈智，乐山市人民医院党委书记易群，党委副书记、院长庞波及医护、安保人员代表参加启动仪式，医院党委副书记金锋主持仪式。

仪式现场

仪式上，医院党委副书记、院长庞波与市中区副区长、公安分局局长刘刚生签订合作协议；刘刚生宣读成立派驻护医中队任命文件；市中区公安分局驻乐山市人民医院护医中队中队长秦杰表态发言。

乐山市卫健委党组书记陈昆讲话

乐山市公安局党委委员、副局长姚平讲话

乐山市中区人民政府副区长、公安分局局长刘刚生宣读任命文件

陈昆代表全市卫生系统及医务人员向市公安局、市中区公安分局的大力支持表示衷心的感谢，向在抗击疫情工作中作出卓越贡献的医务工作者、公安干警表示崇高的敬意。他指出，成立“嘉州护医队”，是“民警+保安+医院职工”三方一体联防联控模式的有益探索，必将对全力维护医院正常诊疗秩序起到重要作用。期待双方在这项工作中加强合作，进一步完善机制；实效运转，有力保护医务工作者及患者人身财产安全；形成可推广的经验，进一步打造亮点，争取早日在全市卫健系统推广运用，真正形成我市特色的维护医疗秩序正常运转的安保经验，为全市人民群众提供良好的就医环境做出贡献。

乐山市人民医院党委书记易群讲话

乐山市人民医院党委副书记、院长庞波与市中区副区长、公安分局局长刘刚生签订合作协议

乐山市人民医院党委副书记金锋主持仪式

姚平指出，由“民警+保安+医院职工”的“嘉州护医队”必将开创“警医联动联勤”的新篇章，并要求加强这支队伍建设，强化内部管理，坚决依法打击暴力伤医、伤害病患等违法犯罪行为；积极服务群众，协助开展好医患纠纷排查和调解工作，进一步密切医患、警民、警医关系，努力构建和谐稳定的人民医院。希望双方共同努力，把“嘉州护医队”打造成乐山“护医警务”的特色品牌，使我市的医院安防工作走在全省乃至全国前列。

医院党委书记易群谈到，近年来，市公安局、市中区公安分局及泊水街派出所加强对医院安全保卫工作指导，建设“警医联动”机制，较好的维护了正常医疗工作秩序，保障了医务人员执业安全。“嘉州护医队”必将对促进医院高质量发展起到积极作用，希望这支队伍科学、文明、规范执勤，努力实现医务人员“零伤害”、安全保卫“零距离”、日常工作“零疏忽”“三零”目标。医院将以此为契机，进一步优化医疗服务流程，提高服务质量，与警方共同创造更加和谐的就医环境。

“护医中队”授牌

随后，市公安局副局长姚平、市卫健委党组书记陈昆为“护医中队”授牌。

合影留念

“嘉州护医队”成立后，医院的医护人员纷纷点赞，表示这支队伍使工作更有安全感，在今后工作中要继续加强医患沟通，不断提高医疗服务质量，努力为广大人民群众健康保驾护航。（乐山市人民医院供稿）