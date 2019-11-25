李坤，男，汉，专科，群众，1968年9月

工作单位：四川省巴中市通江县诺江镇红军广场李坤诊所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2002年考取行医证书，并开办了个体诊所

2005年到成都中医大学进修学习，先后受教于成都中医大学教授李世年，风湿免疫科主任杨丽教授。

通江县位于四川省巴中市，通江县是个典型的贫困县城，近80万人口。李坤医生诊所就在位于通江县诺江中路的红军广场李坤诊所坐诊。

李坤医生诊所面积约40平方米，在40平方米的诊所里每天都可以看到人来人往的景象，患者对李坤医生的医术很受认可。

李坤医生医术被患者认可源于李坤医生的学习，李坤医生自幼年跟随父亲学医中医，在父亲的熏陶下坚定了学医的信念，通过自己的努力，于2002年考取了行医资格证书，并开办了李坤医生的个体诊所。

在遇到不能为患者很好的解决痛苦的时候自己无数次想过要放弃，但是我都会坚定我学医的初衷是为了解决患者的痛苦，所以在2005年到成都中医大药大学进修学习，在众多教授老师的指导下，再结合现在自己二十多年的临床实践经验让李坤医生在中医方面有了很深的造诣。李坤医生坚持医生是一个活到老学到老的职业，是一个永无止境的过程。