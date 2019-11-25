胡敏，男，汉，中专，群众，1982年3月

工作单位：眉山市仁寿县文林镇世纪豪庭胡敏诊所，从事医生工作16年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2001年7月毕业于成都卫校

2001-2009年在仁寿县天明乡卫生院工作

2009年-2017年在双流周世宏诊所工作

2017年-至今在仁寿胡敏诊所工作

胡敏，男，1982年出生，2001年毕业于成都卫生学校。2001-2009年，在仁寿县天明乡医院门诊工作。2009-2017年在双流周世洪诊所工作，2011年取得执业医师职称。2017年开始创办了仁寿县文林镇胡敏诊所。

胡医生对待病人一视同仁，以病人的生命安全为己任，耐心地为病人检查身体和解释病情，把病人当成亲人朋友一样爱护着，除了接诊病人，他还要对少量病患进行跟踪，对他们及时随访，跟周边的很多病人成为了朋友。作为一名基层医生，只有通过提高医疗服务质量，才能更加赢得患者的信任。胡医生自学校毕业后不断的学习提升自己，在取得了执业医师后还不间断的参加各种学习，胡医生觉得只有通过不断的学习才能提高自己，至工作以来经常跟很多名医交流，学习。

胡医生希望尽自己最大的努力，用自己所学到的知识，来帮助更多的患者减少病痛，看到病人痊愈，就是最大的欣慰！