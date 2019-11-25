吉林省四平市正式启动“心健康公益行动”

为提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，11月16日，“心健康公益行动”在吉林省四平市正式启动。

据悉，“心健康公益行动”由中国医师协会、人民网·人民健康、天士力生物医药股份有限公司等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。

会上，四平市卫健委调研员孙丽艳为“心健康公益行动”四平市执行主席隋立有颁发聘书。随后，孙丽艳、王嘉娣等两位嘉宾共同为7位四平市“心健康公益大使”颁发聘书。

四平市第一人民医院党委书记、副院长王嘉娣表示：“近年来，心血管病危险因素流行趋势呈上升态势，心血管患病人数持续上升，四平市第一人民医院作为区域三级综合性医疗机构，有责任让四平地区心血管疾病的患者享受到更好、更优秀的诊疗服务。‘四平地区心健康公益行动’开启后，将为我市心血管疾病患者提供更加优越的医疗环境和诊疗服务，也为心血管疾病的防控、防治营造更好的宣传氛围。”

四平市第一人民医院宣传科科长徐伟平表示：“在心血管疾病的防控工作上，目前最迫切的任务是营造更好的科普氛围，向大众推荐更加健康的生活方式。良好的生活习惯、饮食习惯可以有效降低心血管疾病的发病率。作为四平地区心健康公益大使，今后我会和大家共同努力，做好心健康知识的普及和健康生活理念的推广，努力做好提升四平地区心血管疾病的防治和诊疗水平，进而为人民群众的健康保驾护航。”

分享环节上，吉林大学中日联谊医院杨萍、吉林大学第一医院王宇石、吉林大学第二医院张基昌、吉林大学第一医院杨洋、吉林大学第二医院邢玥等专家先后以“房颤抗栓治疗和卒中预防管理”、“CCU患者的管理”、“介入术后合并消化道出血的治疗”、“急性心梗合并恶性心律失常的应对策略”、“降低急性心梗死亡率的拐点在哪里？”为主题，运用丰富的理论知识和临床经验，结合实际案例，为现场的医务人员带来一场含有极强理论性和指导性的学术盛宴。