秋冬腹泻凶猛，六招保护宝宝

进入冬季，气温经常出现断崖式下降，这让抵抗力本来就比较弱的小宝宝很容易着凉拉肚子。近日，中国疾病控制中心的专家提醒，每到秋末冬初，肠胃敏感的婴幼儿最易发生腹泻，易造成营养不良和生长发育障碍。

据中国人民解放军陆军总医院儿科医师余梦楠介绍，引起婴幼儿腹泻病的病因可以分为感染性和非感染性两种，其中感染因素可以由肠道内感染包括病毒、细菌、真菌和寄生虫引起，以病毒和细菌多见，尤其是病毒。

余梦楠介绍，在寒冷季节的婴儿腹泻，80%是由病毒感染引起，病毒性肠炎的主要病原体是轮状病毒，其次有星状病毒、杯状病毒科的诺如病毒属（如诺沃克病毒）、札如病毒属。除此以外，肠道病毒包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒等。而冠状病毒科其中的环曲病毒等，也可导致宝宝肠道出现感染而引起腹泻病。

那么，宝宝腹泻的主要表现有哪些？专家介绍，小儿秋冬季腹泻主要是由轮状病毒所导致的急性消化道传染病。轮状病毒感染可通过接触感染、空气传播感染，潜伏期1~3天，多伴有发热、腹泻、呕吐、腹痛等相关症状，可发生流行或大流行。该病临床表现为急性发热、呕吐及腹泻，是一种自限性疾病，病程一般7~10天左右可自愈。该病多起病急，以腹痛、腹泻为主，乏力伴恶心、呕吐等。目前对其治疗并无特效药，主要是纠正脱水，可口服补液盐。如腹泻严重，可以选用止泻类药物。

秋冬该如何预防婴幼儿腹泻？专家给出了以下应对良方。

1.提倡母乳喂养。因为母乳易消化，含有丰富的抗肠道感染成分，不易污染。

2.要喂养得当，按时添加辅食。孩子吃饭应按时，每次食量不要变化太大。添加辅食时，应由少量、单一品种开始，逐渐替代奶。

3.要养成良好的卫生习惯。注意乳品的保存，奶具、食具用过要煮沸消毒。对孩子用的便器、玩的玩具要经常清洗消毒。

4.气候变化时，避免过热或受凉，居室要通风。

5.小儿出现腹泻时，不应禁食而要供给孩子足够易消化食物。

6.预防脱水，并在医生指导下合理使用药物。（禹建）