老龄健康市场破解供需失衡出实招

日前，国家卫生健康委会同国家发改委、教育部等八部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，明确提出到2022年，80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构，基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%。业内人士认为，一系列针对完善老年健康服务体系的细化目标，将有助于破解当前老年健康产业市场供需不平衡问题。

我国正处于人口老龄化快速发展阶段。截至2018年底，60岁及以上老年人口达2.5亿。不过，与此同时，我国老年人健康状况却不容乐观。国家卫生健康委公布的数据显示，2018年我国人均预期寿命为77.0岁，但据研究，我国人均健康预期寿命仅为68.7岁。患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%，失能和部分失能老年人超过4000万，老年人对健康服务的需求非常迫切。

相比较老年人对健康的迫切需求，配套服务供给却显得有点“跟不上”。“当前我国正处于快速人口老龄化阶段，老年人疾病患病率显著增加，疾病负担加重，同时老年人群健康管理供需失衡，尤其是针对高龄、失能老人和长期照护的服务短缺，对医疗卫生事业带来了新挑战。”北京医院院长、国家老年医学中心主任王建业说。

社区居家服务是养老服务体系建设非常重要的组成部分。农工党中央专职副主席杨震表示，当前，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设已达成社会共识，“9064”或者“9073”的模式也在多个地方展开实践。不过，虽然社区居家养老服务快速发展，但从整体上看，社区环境适老化程度不高，社区养老设施偏重文体娱乐功能，老年人急需的生活照料、康复护理、心理慰藉等服务供给相对不足。

复旦大学教授彭希哲也认为，当前，我国养老服务市场参与和社会参与不充分，服务专业化程度不高。养老机构对社区辐射能力不强，机构、社区、居家养老服务的有机链接薄弱。由于社区居家养老服务信息资源条块分割，资源配置效率亟待提高。

“基层社区是提供为老服务的第一线，也是各种养老资源汇集的地方，但目前存在资源配置碎片化，资源浪费与资源短缺并存等问题。我国人口老龄化发展及其应对正在进入一个新时期，亟需进一步改革创新。”在彭希哲看来，提高养老服务供给，需要夯实社区基础，建立资源整合、多元协同、供需匹配、数据融合的整体性社区为老服务体系，利用物联网等现代科学技术，在社区着力推广建设复合型综合服务数据和资源配置平台，形成机构、社区、居家为老服务的有机链。

“要扭转部分地区重视养老机构建设的‘显绩’，轻视社区居家服务‘潜绩’的错误现象。要建设具有日间照料功能的日托所等社区嵌入式养老设施，支持专业化、品牌化、连锁化社区居家养老服务企业发展，提供更多个性化、多样化居家上门养老服务，加强互联网、大数据、可穿戴设备等在老年健康管理领域的运用和引导，为实现健康干预、分级照护、紧急救护等养老服务保障提供技术支撑。”杨震建议。(记者 韩秉志)