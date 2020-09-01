首批174家老龄健康医养结合远程协同服务试点机构确定

人民网北京9月1日电 （记者崔元苑）8月28日，国家卫生健康委办公厅印发了《关于确定首批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，在各省级卫生健康行政部门推荐和国家远程医疗与互联网医学中心遴选基础上，确定北京老年医院等174家医养结合机构作为首批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构。

据了解，为贯彻落实党中央、国务院关于深入推进医养结合工作的决策部署，发挥互联网在提升医养结合服务质量方面的重要作用，国家卫生健康委（全国老龄办）组织国家远程医疗与互联网医学中心（以下简称国家远程中心）开展了老龄健康医养结合远程协同服务试点工作，于今年7月印发了《关于开展老龄健康医养结合远程协同服务试点工作的通知》，举办了试点工作视频启动会暨培训会。

通过老龄健康医养结合远程协同服务平台，将为入住老年人提供远程医疗、慢病管理、复诊送药、照护指导、人员培训、科普讲座等远程协同服务，切实提升老年人的获得感和满意度。

《通知》强调，各地卫生健康行政部门要加强对试点机构的工作指导，及时协调解决问题，督促规范开展服务，确保试点工作成效。国家卫生健康委将适时组织对试点工作的评估。

附件：首批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构名单

1.北京老年医院

2.北京市海淀区青龙桥街道中共中央党校社区卫生服务站

3.北京市东城区汇晨老年公寓

4.北京市平谷区吉祥老年公寓

5.北京市大兴区福寿山福海中医医院

6.北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心

7.北京市丰台区颐康养老照护中心

8.北京市昌平区老年养护中心

9.天津静海鹏海医院

10.天津市静海区海福祥养老院

11.天津康宁津园老年公寓服务有限公司

12.天津市津南区天同医养院

13.河北省优抚医院

14.河北省巨鹿县医院医养中心

15.河北省曲周县中医院

16.河北省石家庄平安医院

17.河北省新乐市中心医院

18.河北省保定市老年病医院

19.山西省长治市第二人民医院

20.山西省长治盈康老年护理院

21.山西省长治惠丰医院

22.山西省太原安定医院

23.山西省大同魏都颐养康复护理院

24.内蒙古自治区呼和浩特市东城颐康养老院

25.内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区长征康复医院

26.内蒙古自治区赤峰市松山区蒙医中医医院医养结合舒心医院

27.内蒙古自治区巴彦淖尔市慈善医院

28.内蒙古自治区乌海市职业病防治医院

29.内蒙古自治区通辽市科左中旗医养服务中心

30.辽宁省大连西岗站北护理院

31.辽宁中置盛京老年病医院

32.辽宁省大连市旅顺口区乐椿轩医院

33.辽宁省沈阳市安宁医院

34.辽宁省沈阳市红十字会医院

35.吉林省辽源康复医院

36.吉林省吉林市江湾创伤医院

37.吉林省农安济世医院

38.吉林省长春仁大医院有限公司

39.黑龙江省海员总医院

40.黑龙江省哈尔滨新松茂樾山医养社区

41.黑龙江省齐齐哈尔市克东县医养中心

42.黑龙江省牡丹江市社会福利院

43.黑龙江省漠河市民康医养中心

44.上海市嘉定区第一社会福利院

45.上海市徐汇区中心医院

46.上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心

47.上海宜川养老院

48.上海亲清护理院

49.上海盈康养老院

50.江苏省南京泰乐城护理院

51.江苏省徐州博济康复医院

52.江苏省常州金东方护理院

53.江苏省南通自在安和北阁护理院

54.江苏省镇江信缘康护理院

55.浙江省杭州滨江绿康康复医院

56.浙江省金华市第二医院

57.浙江省舟山市普陀天颐老人之家

58.浙江省安吉中医康复护理院

59.浙江省平阳养和医院

60.浙江省宁波市北仑区宗瑞医院

61.浙江省台州路桥朗高护理院

62.安徽省黄山市第三人民医院（徽州区怡养院）

63.安徽省亳州市蒙城县鸿福老年公寓有限公司

64.安徽省滁州医养结合医院

65.安徽省合肥市第一人民医院南区（合肥市滨湖医院）

66.安徽省池州市东至县中医院老年养护中心

67.福建省龙岩市长汀县新桥中心卫生院

68.福建省厦门莲花医院

69.福建省三明市大田县医养服务中心

70.福建省漳州正兴新来福养护院

71.江西省乐平第二医院

72.江西省萍乡萍雅老年病医院

73.江西省泰和颐康医院

74.江西省宜春市老年护理院

75.江西省赣州市兴国夕阳红老年公寓

76.江西省南昌市红谷滩新区天同医养院

77.江西省南昌大学第四附属医院

78.山东省淄博市博山区源泉长寿山医养健康园

79.山东省菏泽医学专科学校附属医院

80.山东省潍坊高新技术产业开发区人民医院

81.山东省微山叙福堂中医院

82.山东电力中心医院济南市绿苑福鼎老年公寓医养联合体

83.山东省济南鲁商福瑞达护理院

84.山东省滨州杏林医养健康管理中心

85.山东省烟台御花园老年病医院

86.山东省滨州阳信龙兴养老康复服务中心

87.河南省扶沟老年康复护理院

88.河南省郑州二七爱馨医院

89.河南省郑州市第九人民医院

90.河南省洛阳恩济医院有限公司

91.河南省南阳市康复医院（南阳市第九人民医院）

92.河南省洛阳市宜阳县第三人民医院（宜阳县灵山医养中心）

93.湖北省赤壁市老年康复中心

94.湖北省谷城县石花夕阳红康复中心

95.湖北省随州老年康复护理医院

96.湖北省武汉市汉阳区晴川街社区卫生服务中心

97.湖北省宜昌市康复医院（宜昌市第一人民医院康复分院）

98.湖南省永州市祁阳县人民医院

99.湖南省永州市第四人民医院

100.湖南省岳阳市康复医院

101.湖南省株洲海福祥老年病医院

102.湖南省株洲智成医院

103.湖南省湘潭市第六人民医院

104.湖南省长沙睦邻康复医院

105.广东省中山广弘康复医院

106.广东省友好农场医院

107.广东省广州天河珠吉护理院

108.广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

109.广东省惠州市社会福利院护理院

110.广东省核工业四一九医院

111.广东省佛山市顺德区均安社区卫生服务中心

112.广东省深圳市罗湖区人民医院老年病分院

113.广东省广州市老人院

114.广东省南方医科大学第七附属医院（医养结合中心）

115.广西壮族自治区贺州广济康复医院

116.广西壮族自治区荣誉军人康复医院

117.广西壮族自治区南宁翠湖医院

118.广西壮族自治区南宁市第一人民医院养老服务中心

119.海南省海口椰岛之家老年公寓

120.海南省海口市振东（米铺）老年公寓

121.海南省三亚哈尔滨医科大学鸿森医院

122.海南省三亚市中医院

123.海南省儋州市中医院

124.重庆市西南大学医院

125.重庆市第一社会福利院（重庆市福康医院）

126.重庆市沙坪坝区中西医结合医院

127.重庆市渝北区悦来老年康养中心

128.重庆四联康复医院

129.重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心（重医一院护理院）

130.四川省雅安市人民医院医养中心

131.四川省自贡市精神卫生中心（自贡市老年病医院）

132.四川省攀枝花市第二人民医院

133.四川省成都锦欣老年病医院（成都锦欣九九乐龄康养中心）

134.四川省成都市成华区第六人民医院

135.四川省德阳市中西医结合医院

136.四川省广元市中医医院

137.四川省成都市第八人民医院

138.贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县中医医院

139.贵州省遵义市汇川区板桥中心卫生院

140.贵州省铜仁市德江县民族中医院

141.贵州省凯里市中医医院

142.云南老年之家敬老院

143.云南省新昆华·亲睦家老年康养中心

144.云南省昆明市西山区大观怡养中心

145.云南省昆明市官渡区柏寿老年公寓

146.云南省宣威云峰医院老年公寓康复公寓

147.陕西高新老年公寓

148.陕西省汉中市勉县定军山福康老年公寓

149.陕西省西安市碑林区第三爱心护理院

150.陕西省西安市莲湖区桃园社区卫生服务中心

151.甘肃省第二人民医院

152.甘肃省第三人民医院医养中心

153.甘肃省陇南市礼县康泽医养结合医院

154.甘肃省金昌市康复中心医院

155.甘肃省白银市第一人民医院（白银同馨医养院）

156.甘肃省兰州市第三人民医院（兰州市老年护理院）

157.青海省西宁福济医养结合医院

158.青海省海东市恒生康复护理院

159.青海省西宁市城北区和睦康养园

160.青海省西宁市中医院

161.宁夏回族自治区固原市彭阳县中心敬老院

162.宁夏银北医院（平罗县颐养中心）

163.宁夏悦祥养老慈铭综合门诊部有限公司

164.宁夏回族自治区银川隆光养老产业有限公司

165.宁夏回族自治区银川市西夏区幸福颐养院

166.新疆维吾尔自治区巴音郭勒蒙古自治州老年病医院

167.新疆维吾尔自治区巴州富康医院（胡杨老年公寓）

168.新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市老年康复医院

169.新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区第四人民医院）

170.新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第四人民医院温泉分院

171.新疆生产建设兵团第十二师康悦养老院

172.新疆生产建设兵团北屯得仁老年公寓

173.新疆生产建设兵团石河子市第六社区卫生服务中心

174.新疆生产建设兵团红星一场医院