医生给医学生讲述美好从医记忆

当很多医学院学子开始把“医患矛盾”作为毕业后不当医生的理由之一时，日前，在上海交通大学医学院举办的“叙事医学”诵读活动现场，医生们却用一个个鲜活的故事带给医学生各种鼓励。

“医患关系的春天就在眼前。”上海第九人民医院普外科副主任医师朱晨芳有着近20年的从医经验，她把自己摸索出的“三大法宝”教给医学生——摸头、摸手、拍肩膀，“摸摸病人的头，感受一些手上的温度，再拍拍家属的肩膀，这些肢体语言就能表达出医生对病人的关心。”

朱晨芳给医学生做起了现场教学。以阑尾炎手术为例，一名年轻的医生通常会在手术前冷冰冰地“罗列风险”，把可能会发生的死亡、出血、渗漏等问题一股脑儿地“倒”给病人家属。而一名有经验的医生，则会先给病人家属吃一颗定心丸：问题不大。如果出现风险，医生会如何处理。

从业过程中，尽管也遇到过不讲理的病人和家属，但朱晨芳选择记住的，都是“美好”。

一位心率140次/分、血压80/40，被诊断患有“感染性休克，急性弥漫性腹膜炎，消化道穿孔可能”的85岁老太太，到底要不要救？怎么救？朱晨芳告诉记者，当时老太太孙女小白的一句话，给了她莫大的鼓励，“我们相信您！请您放下顾虑放手干，老人真撑不过去了我们不怪您。”

朱晨芳回忆，像小白这样有知识、有文化、相信科学又懂得医学局限性的青年人，是医患关系未来的希望所在。

这台手术虽然顺利完成，但老人却因为休克、感染等原因情况危重，带管进入了重症监护病房。术后，老人经历了急性呼吸窘迫综合征、器管切开、多器官功能障碍、心衰等。但无论在什么时候，小白都在支持主刀医生朱晨芳，“她甚至在自己父亲情绪激动地找我时，提前给我打电话叫我避开”。

大半年后，老太太的病总算有了起色，小白也和朱晨芳成了好朋友，“我特别想告诉医学生们，以后遇到危重病人，咱们一定要坚持不推、不缩、不放弃，做到问心无愧。”

上海儿童医学中心的护士蔡晓炯就常常能感受到来自病人的温暖。儿科陪护的家长可能是各科室中“最焦虑”的家属，他们看到孩子被病痛折磨，特别容易情绪激动、冲医生撒气。

“太难了”，这是其他各科医生对儿科医护工作者工作状态的评价。但蔡晓炯却十分“享受”这份太难的工作。她至今仍然记得自己第一次穿刺成功时，小病人家长对她的赞扬；小病人出院时对她嗲嗲的一句“谢谢阿姨”；经过几天几夜守护，孩子转危为安后家长满脸溢出来的笑容；还有忙得不可开交、顾不上吃饭时，家长送来的生煎包。

朱晨芳有个习惯，她每次与手术病人家属谈话时，都不喜欢直入主题。更多的时候，她会先问问家里的情况、家里平时谁与病人在一起生活的时间多、家人都怎么看待这次病情等。她认为，医患沟通不能只沟通风险，“医患关系是互相的，病人对你好，你能感受到；你对病人好，病人同样可以感受到。”（记者 王烨捷）