慢阻肺患病知晓率不足1%

记者日前从北京市卫健委了解到，近年来，以慢阻肺为主的非感染性呼吸系统疾病一直处于北京市居民死亡原因的第四位。但居民对“4号杀手”的知晓水平、早期发现、诊断和管理状况不容乐观。监测显示，检查过肺功能的居民，仅有4.5%。

11月20日是世界慢阻肺日，慢阻肺是慢性阻塞性肺疾病的简称。有关居民慢阻肺监测研究发现，我国40岁及以上居民慢阻肺患病率为13.6%，其中男性19%，女性8%，与10年前相比增长8%； 44%的患者气流受限程度达到中级及以上；患病知晓率不到1%，即超过99%的慢阻肺患者对自身患病状况处于未知状态；绝大多数居民从未听说过慢阻肺这一疾病，仅有4.5%的居民进行过肺功能检查。

慢阻肺实际上是可防可治的常见疾病，慢性咳嗽、咳痰和呼吸困难是慢阻肺的主要症状，其中慢性进行性加重的呼吸困难是慢阻肺最典型的症状，也是导致患者身体失能和心理焦虑的重要原因，晚期慢阻肺患者由于严重的呼吸困难会导致生活无法自理。慢阻肺的治疗管理包括药物治疗、流感和肺炎疫苗接种、康复治疗等，其中吸烟者戒烟和疫苗接种尤为重要，药物治疗能够有效减轻慢阻肺症状、减少急性加重发生，从而提高患者生活质量。今年6月15日，北京市将慢阻肺长期处方服务纳入基层社区卫生服务，有需求的居民可以在诊断明确的情况下，在社区接受慢阻肺治疗管理服务。（记者 贾晓宏）