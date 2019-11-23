“一个生命的坠落换来四个生命的绽放，感谢小天使！”近两日，一段母亲医院送别小儿子遗体的视频在网上广泛流传，许多网友为母亲捐献儿子器官救人的伟大举动点赞。记者昨天联系到这位母亲，她叫白春爱。

白春爱是北京公交集团客五分公司的一名女乘务员，丈夫满春志部队退伍后也成为北京公交集团一名司机，家中有大女儿和1岁8个月的小儿子。2019年9月11日，一场不测风云突降这个幸福的家庭，位于马驹桥镇西田阳村的房屋突然倒塌，当时正在家中的白春爱受擦伤，丈夫腿部骨折，小儿子昂昂受到了严重的脑外伤。

事故发生后，白春爱在邻居的帮助下，及时拨打了救助电话，昂昂被送往医院抢救。不幸的是，昂昂最终因脑外伤情势严重，失去了自主呼吸。10月2日，医院宣布，昂昂符合儿童脑死亡状态。

听到医生告知的一刹那，白春爱悲痛万分，一度哭到晕厥。但在医院重症监护室外等待的时光里，白春爱看到了太多像她一样的家长，为了让孩子活下去，为了一丝希望，经历着痛苦的煎熬和等待。她了解到，有一名患有暴发性心肌炎和急性心力衰竭的两岁小女孩正在等待心脏，除非配型成功，否则很难继续维持生命。从那时起，白春爱产生了捐献器官的想法。

白春爱试探着跟同样悲痛万分的丈夫说起这个想法，没想到，丈夫也十分支持，“捐，该捐的都捐，只要能救别的孩子！”夫妇二人决定，把儿子所有器官捐献出去，为其他孩子争取更多活下去的可能。做出无偿捐献器官的决定后，夫妇俩签署了相关文件，昂昂的心脏、双肾、肝脏和两个眼角膜全部捐出。

10月3日，经过心脏移植手术，昂昂的心脏在那位两岁小朋友的体内重新跳动起来。白春爱清楚地记着手术成功、心脏恢复跳动的时间——“13时14分，一生一世！”“昂昂没离开我们，那刻起，儿子的心脏重新跳动起来，他以另一种方式活在这个世上。他是去做了一件伟大的事，去救另一个孩子……”如今，被昂昂救活的小朋友已经出院，开始了正常生活。

让白春爱欣慰的是，从医生口中得知，昂昂的器官已捐献给4个不同的孩子，其中一个男孩在广东中山，那里正是丈夫曾经当过兵的地方。

白春爱的故事之所以被网友得知，是因为在医院跟拍的电视台摄制组拍下的一段短视频，这段被数十万网友点赞的短视频，记录了母亲告别儿子遗体的过程。纵然坚强伟大如白春爱，在孩子推进手术室的那一刹那，她还是哭着说：“妈妈对不起你，宝贝……”（本报记者 孙宏阳）