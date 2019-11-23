保卫学生睡眠是场“持久战”
近日，教育部发布《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》。监测结果显示，我国学生睡眠不足问题依然存在，学生发育整体情况虽然较好，但肥胖率和视力不良检出率依然较高。（11月21日《中国青年报》）
根据监测，我国四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点。这说明学生睡眠不足的问题较为普遍。
要保证学生睡眠时间，最根本的一条是把学生从繁重的学业中“解放”出来。在当下“一分值千金”的现实语境下，这显然是很难办到的。一则学校不答应，另则家长不同意。尽管教育部门也为学生制定了睡眠作息标准，但往往难以落到实处。推进教育改革的目的是实现素质教育、减轻学生负担，但实施的结果却南辕北辙。教育的核心旨在培养学生健康成长、成才，而少眠让学生健康受损，这样的教育显然也难以获得健康的发展。
2018年年初，在黑龙江省两会上，“保证学生睡眠时间和身心健康”被写入该省政府工作报告。仅仅是政府的重视还不够，教育部门要积极推进教育改革，同时还需要家庭教育观念的更新与进步，将孩子从“考试机器”中解放出来。
身心健康比分数更重要，持久保卫学生睡眠应成为社会共识，进而让教育真正回归育人的本真。 □郑文（公务员）
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