近日，广西壮族自治区卫生健康委、医疗保障局联合召开广西健康扶贫工作新闻发布会。记者从会上获悉，自2016年以来，广西健康扶贫取得阶段性成效。截至目前，全区112.13万名贫困患者得到诊疗服务；586.3万贫困人口得到家庭医生签约服务覆盖。

据介绍，广西在原有医疗保障政策基础上，建立兜底保障机制，建档立卡贫困人口基本医保个人缴费部分的财政补助比例从60%提高到100%，全区县域内定点医疗机构基本实现一站式结算。通过实施提高住院报销比例等5项医保倾斜政策，全区贫困人口在县域内定点医疗机构住院治疗实际报销比例达90%，较2016年提高近30个百分点。目前，全区建档立卡贫困人口办理门诊特殊慢性病卡人数达45.07万，有效降低了贫困人口就医负担。

同时，广西加强基层医疗卫生机构能力建设。自2016年以来，已投入105.75亿元，支持包括贫困地区在内的基层医疗卫生机构建设项目3009个，县、乡、村三级医疗机构基本达标。加强基层医疗卫生人才队伍建设，实施艰苦边远地区全科医生特岗招聘计划、基层医疗卫生人才激励机制和乡村医生“乡聘村用”管理机制，通过招聘、上级医疗机构医生巡诊派驻相结合，基本实现全区所有行政村卫生室均有合格乡村医生。组建医联体141个、城市医疗集团9个、专科联盟159个、县域医共体354个，覆盖全部国定贫困县。

此外，广西全面推进实施贫困地区重点疾病综合防控攻坚行动，开展农村户籍孕产妇免费地中海贫血基因诊断和产前诊断，共诊断并减少5810例重型地贫胎儿出生。实施农村妇女“两癌”免费筛查，2018年筛查项目覆盖全区所有县（市、区），对筛查出的癌及癌前病变人员均给予随访治疗。开展先天性心脏病、白血病等大病贫困患者集中救治，实施“光明扶贫工程”，已累计救治大病患者5.91万名。针对高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍4类慢性病贫困人群，做实做细家庭医生签约服务，对其他慢性病贫困人口提供健康教育处方和健康指导，全区贫困人口家庭医生签约服务基本实现应签尽签。（记者唐湘利）